香港人口罩4.22起預售登記　兩款規格開賣1萬盒　最平$95/50個

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新冠肺炎（COVID-19）疫情持續，愈來愈多本地公司開始發售自家製口罩。「香港人口罩」公布於4月22日下午2時起接受預售登記，當中有兩款口罩供選購，包括達ASTM二級標準的「台灣製軍用納米薄膜」，以及BFE>95%的三層口罩，後者將設500盒以低於成本價出售予長者、弱勢社群及有需要人士。

香港人口罩將於4月22日下午2時至23日下午6時接受預售登記。（香港人口罩FB圖片）

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「香港人口罩」在facebook專頁公布消息，將於4月22日下午2時至翌日下午6時接受預售登記，當完成登記後，會抽中1萬名客戶收到認購訊息。

另外，公司昨日（21日）更新消息，指成功參與政府資助計劃，決定加推送禮活動，成功認購產品的其中300名客戶，將獲購多一盒口罩。

兩款口罩規格逐個睇 ↓↓↓

口罩規格資料：

1.「台灣製醫療級軍用納米薄膜濾芯」五層口罩。

售價：港幣150元/ 30個

根據布料供應商提交測試報告，防護效能可達「ASTM F2100 Level 2」級別

*PFE（微粒過濾效率）≥99%

*BFE（細菌過濾效率）≥99%

*VFE（病毒過濾效率）≥99%

2.「歐盟EN14683-01」三層口罩。

售價：港幣135元/ 50個

*BFE（細菌過濾效率）≥95%

3.另設「關愛版」「歐盟EN14683-01」三層口罩

供長者/弱勢社群/有需要人士購買

售價：港幣95元/ 50個 （限量500盒）

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