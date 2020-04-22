香港人口罩4.22起預售登記　兩款規格開賣1萬盒　最平$95/50個

撰文：卡洛兒
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新冠肺炎（COVID-19）疫情持續，愈來愈多本地公司開始發售自家製口罩。「香港人口罩」公布於4月22日下午2時起接受預售登記，當中有兩款口罩供選購，包括達ASTM二級標準的「台灣製軍用納米薄膜」，以及BFE>95%的三層口罩，後者將設500盒以低於成本價出售予長者、弱勢社群及有需要人士。
香港人口罩將於4月22日下午2時至23日下午6時接受預售登記。（香港人口罩FB圖片）
「香港人口罩」在facebook專頁公布消息，將於4月22日下午2時至翌日下午6時接受預售登記，當完成登記後，會抽中1萬名客戶收到認購訊息。
另外，公司昨日（21日）更新消息，指成功參與政府資助計劃，決定加推送禮活動，成功認購產品的其中300名客戶，將獲購多一盒口罩。
兩款口罩規格逐個睇 ↓↓↓
口罩規格資料：
1.「台灣製醫療級軍用納米薄膜濾芯」五層口罩。
售價：港幣150元/ 30個
根據布料供應商提交測試報告，防護效能可達「ASTM F2100 Level 2」級別
*PFE（微粒過濾效率）≥99%
*BFE（細菌過濾效率）≥99%
*VFE（病毒過濾效率）≥99%
2.「歐盟EN14683-01」三層口罩。
售價：港幣135元/ 50個
*BFE（細菌過濾效率）≥95%
3.另設「關愛版」「歐盟EN14683-01」三層口罩
供長者/弱勢社群/有需要人士購買
售價：港幣95元/ 50個 （限量500盒）
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如有查詢或疑問，請自行與相關商戶聯絡。為方便讀者，香港01僅作消息搜集，對相關交易概不負責。
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