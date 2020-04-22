【世界地球日】青島動物園永久停止動物表演　改設野生動物講堂

4月22日是世界地球日（Earth Day），適逢今年是50周年，青島一間動物園選擇今天釋放正能量，宣布永久停止動物表演，不會再出現黑熊走鋼線、猴子踩單車的環節，取而代之是開設「動物科普大講堂」，以野外救助的野生動物作專案動物介紹他們的習性，希望向公眾宣傳保護野生動物訊息。

青島森林野生動物世界宣布永久停止動物表演。（《中新網》圖片）

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疫情下負面消息連連，而內地動物園素來被彈多過讚，但今次青島森林野生動物世界就選擇在世界地球日公布好消息，永久取消動物表演。該園稱即日起，受遊客歡迎的黑熊走鋼絲、獼猴騎車等人為訓練的動物表演即全數取消，提醒公眾野生動物保護的重要性。

園方稱他們未來會將野生求助的野生動物，及被母獸遺棄的野生動物作為園區的專案動物，讓牠們在仿生環境中展現自然行為，開設野生動物大講堂，向遊客講解野生動物知識，以過動物講解、角色體驗、互動模擬等教學方式，提高參加者對野生動物保護的情感認同。

園方將以動物科普大講堂取代動物表演。（微博圖片）

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該園的策劃部部長李煥斌形容，停止動物表演是讓動物園回歸公益性質的必經之路，絕不止於表達對動物的尊重，又期待有更多人參與保護野生動物的行動，將動物世界打這成動物保護基地及自然教育場所。

微博網民無不大讚動物園新措施，坦言「動物表演本來就不該存在」，又強烈建議要在全國推廣，又有家長指觀賞動物的自然行為遠比看訓練出來的表演更具教育意義。然而，也有網民認為動物園本身就不應存在，呼籲「讓動物回到屬於自己的世界」。

（綜合）