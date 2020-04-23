【新冠肺炎】美國首次有寵物確診　2家貓病毒測試呈陽性　

美國紐約州周三（22日）公布，州內有兩隻家貓對新型冠狀病毒（COVID-19）測試呈陽性反應，出現輕微的呼吸系統病徵，是全美首次有寵物確診。

美國農業部（U.S. Department of Agriculture）及疾控中心（CDC）在聲明中表示，該兩隻貓來自紐約州的不同地方，其中一隻貓所屬的家庭沒有任何人曾確診，當局估計牠是被家庭以外的人傳染。

第二隻貓的主人早前證實受感染，之後牠亦出現病徵，但貓主家中的另外一隻貓卻沒有任何症狀。

聲明指出，該兩隻受感染的貓都有輕微的呼吸系統病徵，惟預計很快會康復過來，並強調目前沒有證據顯示貓隻會把病毒傳染給人類。

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CDC表示，當局仍在研究新型冠狀病毒與寵物的關係，建議寵物主人應限制寵物與家以外的人或動物之間有所接觸，貓隻應盡量留在屋內，而遛狗時則應要牽狗繩，以及盡量避開狗公園之類的公共場所，而染病的主人亦要避免與寵物接觸。

期刊《科學》（Science）本月8日曾刊出研究，指貓和雪貂比起其他家養動物較易感染。該研究於1月至2月在中國進行，研究員透過動物的鼻腔引入病毒粒子，結果發現貓和雪貂極度易受病毒影響，亦顯示貓可以透過飛沫互相傳染。受感染後，貓的口腔、鼻和小腸也出現病毒。小貓接觸到病毒會導致肺部、鼻子和喉嚨嚴重受損。至於雪貂感染後，病毒出現在上呼吸道，但不會引發嚴重疾病。

抗體試驗顯示，狗比較不會感染病毒，研究人員也沒有在接種過疫苗的豬、雞和鴨身上發現病毒株。

波士頓布里格姆婦科醫院（Brigham and Women's Hospital）傳染病專家庫里茨克斯（Daniel Kuritzkes）說：「爆發嚴重急性呼吸系統綜合症（SARS，俗稱沙士）疫情時，狸貓被指是可能將病毒傳給人類的傳播媒介之一，因此最新的研究很有意思，也不太令人意外。」他認為，數據反映患者應該與其他人保持距離，包括寵物，以防將病毒傳染給寵物，尤其是貓或其他貓科動物。