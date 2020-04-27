泰妹E Cup辣模專影大膽性感寫真　騷身材之餘仲有傳統泰國女性美

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泰國美女有一種特別的風格，令不少人都著迷！泰妹Soraya Upaiprom以巨乳及白皙肌膚成為模特兒，更憑火辣身材打出名堂，在IG上面坐擁高達71萬名粉絲，每次派出福利照更會引起哄動呢！

Soraya Upaiprom是泰國辣模，E Cup上圍令不少人都大叫受不了！（IG「aumamii26」圖片）

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Soraya Upaiprom與其他泰國女性一樣，擁有白裏透紅的皮膚及一對大眼睛，另加上令人一看已經透不過氣來的E Cup上圍，她能夠成為大熱模特兒絕對是有原因的！而她本身亦都走大膽的性感路線，IG上不乏中空上陣的寫真，令網民們都大叫受不了！

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泰網紅激似DJ Soda　索爆金色短髮加性感背心　仲做過Model影寫真

同場加映！（香港01製圖）

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FahFah被指與韓國明星DJ Soda十分相似，左為FahFah，右為DJ Soda。（IG「fahhahaaaa」圖片／資料圖片）

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PICHANA YOOSUK身材亦都一級棒，不但上圍豐滿有深長事業線，纖腰翹臀加長腿。（IG「mookpichana」圖片）

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