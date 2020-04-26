Simply Mask彩色口罩下月開售　網上登記領籌無需鬥快$99/50個

新冠肺炎（COVID-19）確診人數稍有回落，惟中大醫學院呼吸系統科講座教授許樹昌提醒，市民或要持續戴口罩至下年。本地口罩品牌「Simply Mask」於專頁宣布，下月將出售彩色口罩，每盒50個售99元，並將容許市民於網上登記，免除「鬥快」的過程。

本地口罩品牌「Simply Mask」宣布，下月將出售彩色口罩，每盒50個售99元。（Simply Mask fb圖片）

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Simply Mask 由一對由80後夫婦設立，以生產多種顏色的口罩建立起鮮明形象，創辦人指「眼見身邊好多人都買唔到口罩，負擔唔起炒價，為口罩又愁又瘋狂」，故決定於黃竹坑自置廠房，供應不同顏色、不同大小的港產口罩，「Simply a mask, we deserve to have it（只是簡簡單單一個口罩，每個人都值得擁有）」。

Simply Mask將會推出多種顏色，在專頁上發布後吸引不少人的目光。（受訪者提供）

根據facebook專頁資料，「Simply Mask」早前宣布，將於下月出售口罩現貨，計劃於專頁提供google表格連結，讓有需要市民登記。公司收到資料後，會派籌予已登記人士，讓他們於指定時間到網站購買及付款，每人限買3盒，每種呎吋及顏色只限購一盒。

公司亦承諾，所有貨品將於7日內送貨，而每次完成訂購後需隔30日才可再次購買，「希望每一個人都唔需要再爭再鬥快，只要登記攞籌就可以買到！而且人人都可以有機會買到自己鍾意嘅顏色」。

口罩規格：

選用獲得ASTM level 1級或更高級別證書的材料，廠房按照ISO14644-1 ISO 8要求規格建造無塵間，出貨時將附認證報告。

口罩售價：成人口罩（每盒50個）

尺寸：17.5cm x 9.5cm

價錢：每盒$ 99

顏色：首批只售湖水綠、天藍色、紫色、粉紅色

橙黃色及棕色發售日期有待公布

兒童口罩（每盒50個）

尺寸：14.5xm x 9cm

價錢：每盒$ 99

顏色：湖水綠、粉紅色

嬰兒口罩（每盒50個）

尺寸：12.5xm x7.5cm

價錢：每盒$ 99

顏色：天藍色、紫色

有關口罩交易之詳情(如時間、日期、地點等)，需留意有關商戶之最新安排。交易前請留意各網店或平台之條款及細則，並需自行承擔風險。如有查詢或疑問，請自行與相關商戶聯絡。為方便讀者，香港01僅作消息搜集，對相關交易概不負責。

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