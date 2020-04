Simply Mask彩色口罩下月開售　網上登記領籌無需鬥快$99/50個

新冠肺炎(COVID-19)確診人數稍有回落,惟中大醫學院呼吸系統科講座教授許樹昌提醒,市民或要持續戴口罩至下年。本地口罩品牌「Simply Mask」於專頁宣布,下月將出售彩色口罩,每盒50個售99元,並將容許市民於網上登記,免除「鬥快」的過程。

本地口罩品牌「Simply Mask」宣布,下月將出售彩色口罩,每盒50個售99元。(Simply Mask fb圖片)

Simply Mask 由一對由80後夫婦設立,以生產多種顏色的口罩建立起鮮明形象,創辦人指「眼見身邊好多人都買唔到口罩,負擔唔起炒價,為口罩又愁又瘋狂」,故決定於黃竹坑自置廠房,供應不同顏色、不同大小的港產口罩,「Simply a mask, we deserve to have it(只是簡簡單單一個口罩,每個人都值得擁有)」。

Simply Mask將會推出多種顏色,在專頁上發布後吸引不少人的目光。(受訪者提供)

根據facebook專頁資料,「Simply Mask」早前宣布,將於下月出售口罩現貨,計劃於專頁提供google表格連結,讓有需要市民登記。公司收到資料後,會派籌予已登記人士,讓他們於指定時間到網站購買及付款,每人限買3盒,每種呎吋及顏色只限購一盒。

公司亦承諾,所有貨品將於7日內送貨,而每次完成訂購後需隔30日才可再次購買,「希望每一個人都唔需要再爭再鬥快,只要登記攞籌就可以買到!而且人人都可以有機會買到自己鍾意嘅顏色」。

口罩規格:

選用獲得ASTM level 1級或更高級別證書的材料,廠房按照ISO14644-1 ISO 8要求規格建造無塵間,出貨時將附認證報告。

口罩售價:成人口罩(每盒50個)

尺寸:17.5cm x 9.5cm

價錢:每盒$ 99

顏色:首批只售湖水綠、天藍色、紫色、粉紅色

橙黃色及棕色發售日期有待公布

兒童口罩(每盒50個)

尺寸:14.5xm x 9cm

價錢:每盒$ 99

顏色:湖水綠、粉紅色

嬰兒口罩(每盒50個)

尺寸:12.5xm x7.5cm

價錢:每盒$ 99

顏色:天藍色、紫色

