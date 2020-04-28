夜冷店接收Walker Shop結業貨品　男女鞋款40元平賣

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續，零售淡靜，不少商店都捱不住結業了，連鎖鞋業品牌Walker Shop香港仔店都結業，一間夜冷店接收了該分店的鞋，並在facebook表示40元大平賣，不少網民都表示十分有興趣。

香港仔Walker Shop結業，夜冷店將接收十板貨，他們表示已有四板到鋪頭開賣中。（大福行夜冷 fb圖片）

位於九龍窩打老道的一間夜冷店「大福行夜冷」在fb表示，香港仔Walker Shop結業，夜冷店將接收十板貨，「今天已落四板到大福行鋪頭開賣中，所有男，女款一律每對$40大平賣！」

店家貼出圖中可見，當中有各式的時款鞋，包括波鞋、高跟鞋和短靴等等，不過店家回覆沒有帆船鞋或皮鞋。夜冷店負責人表示，有興趣就到店舖選擇，但不清楚是否全數Walker Shop分店都已結業。

店家貼出圖中可見，當中有各式鞋款。（大福行夜冷fb圖片）

Walker Shop在去年開始多間分店已相繼結業，當時有傳媒報道只剩下香港仔及天水圍兩間分店仍營業。本網曾致電香港仔及天水圍的Walker Shop，電話均已取消，Walker Shop的facebook亦於2018年停止更新，公司網頁亦已上不到。早在2018年4月旺角Walker Shop的捲閘曾遭人淋潑白色油漆，並遺下追數單張。