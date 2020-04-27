錢櫃卡拉OK大火慘死工程師最後通話　母親隔空聽兒叫痛至再無回應

台北市中山區的錢櫃卡拉OK昨日（26日）發生大火，造成5人死亡。命喪火海之一的為34歲男工程師，他面臨死亡之際曾致電父母，最後通話中絕望地稱「遇到火警出不去了，差不多就這樣了」，雙親憶述與亡子最後對話時，都悲痛不已。

林爸爸指，事件發生當下，兒子曾打電話給他，向他說「遇到火警出不去了，差不多（生命）就到此結束」。（ettoday圖片）

34歲姓林死者是一名工程師，熱愛唱歌，還曾經上節目演唱。林爸爸指，兒子被困火場時曾打電話給他，向他說「遇到火警出不去了，差不多（生命）就到此結束」。林男在電話中向媽媽哭喊「我全身都好燙」，媽媽聽到聲音愈來愈微弱，直到兒子失去意識，林媽媽大叫兒子名字，惟再也沒有回應了。

面對兒子死亡噩耗，雙親都悲痛不已，林媽媽慨嘆「真的遇到了，也只能這樣了」。林男的妹夫則指死者早上還在新竹，應該去卡拉OK唱歌還沒多久就遇上大火。

34歲姓林的死者是一名工程師，熱愛唱歌，還曾經上節目演唱。（死者fb圖片）

另一名死者是36歲姓周女子，她趁生日相約好友到卡拉OK慶祝，想不到生日變成死忌，家屬認屍時崩潰痛哭。

根據台北市消防局簡報指出，起火點在涉事大廈5樓，初步調查現場有電梯維修，但5項消防設備卻全部關閉，涉及嚴重的人為疏失，現時估計儲物室最先起火，警方今日拘捕3人，包括錢櫃兩名主管及一名升降機工程承辦商負責人，各人獲准以25萬元新台幣保釋。

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