WeSafe港產口罩大貨到！4.29預售12萬盒　$100/50個ASTM Level 1

撰文：卡洛兒
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新冠肺炎（COVID-19）疫情持續，又多一間港產口罩公司有大貨到！本地公司WeSafe公布將於周三（4月29日）下午1時預售120,000盒港產成人口罩，規格達ASTM Level 1認證，BFE、PFE達 >99%，一盒50個售100元。
WeSafe口罩將於4月29日下午1時正在官方網站開放預售。（WeSafe圖片）
WeSafe為本港首間連熔噴布都自行生產的口罩工廠，近日在facebook專頁公布預售消息，將於4月29日下午1時正在官方網站開放購買，數量達12萬盒，送貨日期為6月6日。購買流程簡單，不需要登記做會員，以先到先得發放，60日內每人限購兩盒，並承諾如貨期延誤，將全數退款。
是次預售的口罩已經SGS測試，BFE、PFE達99%，通過ASTM Level 1認證。
按圖即睇口罩規格及認證文件 ↓↓↓
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WeSafe口罩預售詳情：
時間：29/4下午1時
數量：120,000盒，60日內每人限購兩盒
送貨日期：6月6日
口罩規格：ASTM Level 1，BFE、PFE >99%
價錢：$100/50個
WeSafe為本港首間自行生產熔噴布的口罩工廠 ↓↓↓
WeSafe口罩購買流程。（WeSafe圖片）
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