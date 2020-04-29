盾牌4款口罩4.29網上發售　ASTM Level 1、2成人小童款均一價$250

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續，盾牌Body Shielder 再次推出口罩新貨應市。盾牌公布有4款口罩現貨供應，包括成人ASTM Level 1規格、幼童ASTM Level 2、Toukai東海BFE99%兒童及幼童口罩，均一價以250元發售，價錢仍未回落至疫情前情況。

盾牌公布有4款口罩現貨供應，包括成人ASTM Level 1規格、幼童ASTM Level 2、Toukai東海BFE99%兒童及幼童口罩。（盾牌FB圖片）

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盾牌昨晚（28日）在facebook專頁公布消息，推出4款口罩應市，急用客人可於正常辦公時間到位於粉嶺的辦公室購買，暫時不設限購，數量有限，售完即止。剩餘盾牌口罩存貨將於今晚（29日）8時在官網開售。

↓↓↓ 按圖即睇4款口罩規格 ↓↓↓

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盾牌口罩發售詳情：

時間：29/4起，售完即止

購買方法：於辦公時間到公司購買、29/4晚上8時網站開賣

地址：‪新界粉嶺安樂村樂業路8號豐樂工貿中心308室‬

數量：暫時不設限購

網站：www.ashop.com.hk

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