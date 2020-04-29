衍生私+呵護3層口罩網上發售　$150/50個下月中派貨BFE>99%

本港連續3日錄得新冠肺炎零確診，雖然疫情有回落迹象，惟撲口罩潮仍未減退。香港衍生集團宣布於網上發售新一批私+呵護3層醫用口罩，每盒50個售150元，將於下月在尖沙嘴派貨。

香港衍生集團宣布於網上發售新一批私+呵護3層醫用口罩，每盒50個售150元。（衍生集團fb圖片）

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衍生集團於facebook專頁發文，宣布新一批私+呵護 3層醫用口罩已返貨，早前曾登記的客戶可優先購買，集團會按登記次序發電郵通知付款詳情。而有需要市民亦可於Google Form登記購買，相關口罩將於下月安排發貨，只限於辦工時間到尖沙嘴辦公室自取。

香港衍生集團宣布於網上發售新一批私+呵護3層醫用口罩，每盒50個售150元。（衍生集團fb圖片）

口罩詳情：

規格：三層防護、細菌過濾率B.F.E.> 99%

尺寸︰17.5 X 9.5

價錢：每盒$150，共50個

取貨方式︰只限自取

預計取貨日期:

（第一批） 5月8日、5月9日、5月11日

（第二批）5月15日、5月16日、5月18日

取貨地點︰尖沙咀康宏廣場航天科技大廈12樓1216室（紅磡D1出口）

取貨時間︰上午10時 至 下午6︰30時

有關口罩交易之詳情(如時間、日期、地點等)，需留意有關商戶之最新安排。交易前請留意各網店或平台之條款及細則，並需自行承擔風險。如有查詢或疑問，請自行與相關商戶聯絡。為方便讀者，香港01僅作消息搜集，對相關交易概不負責。

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