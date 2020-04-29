港產口罩Avant智研醫學4.30網上登記　$125/50個達Level 1規格

新冠肺炎（COVID-19）疫情雖有緩和跡象，但市民仍未鬆懈，繼續四處撲口罩防疫。近日又多一間港產口罩開售，智研醫學科技公司（Avant Science）在facebook專頁公布銷售詳情，將於明日（4月30日）下午6時正開放網上登記，口罩規格達ASTM Level 1，一盒50個售125元。

智研醫學科技公司（Avant Science）將於明日（4月30日）下午6時正開放網上登記，口罩規格達ASTM Level 1。（Avant Science FB圖片）

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Avant Science在FB公布，將於4月30日下午6時正在fb專頁公布購買網站，屆時顧客需輸入姓名、電郵地址和電話號碼，每人限購兩盒，先到先得。由於資源分配問題同時不影響交貨期，公司務求一星期出一批貨，故暫時只開放2000人網上預訂。每批顧客名額500個，選擇第一批的顧客將會在第一星期交貨，第二批顧客將會在第二星期交貨，如此類推，並承諾所有口罩均在一個月4星期內交付完畢，公司亦開放了港九新界4個取貨點。

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Avant Science口罩發售詳情：

日期：30/4晚上6時正網上登記

數量：名額2000個，每人限購兩盒

付款方法：透過PayPal網上付款

口罩規格：ASTM Level-1，BFE99.6%，PFE95.6%

**因應技術問題，首次開賣的口罩均不會有內包裝

有關口罩交易之詳情(如時間、日期、地點等)，需留意有關商戶之最新安排。交易前請留意各網店或平台之條款及細則，並需自行承擔風險。 如有查詢或疑問，請自行與相關商戶聯絡。為方便讀者，香港01僅作消息搜集，對相關交易概不負責。

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