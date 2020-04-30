大媽橋咀掘海參fb曬「戰利品」　網民怒轟破壞自然生態

出外郊遊最重要是保護生態，以免人類活動令自然環境飽受破壞，但一名大媽日前到西貢橋咀洲行山時，在連島沙洲挖海參，更在社交平台大曬照片及炫耀說：「有收獲。」事後她稱已放生海參，而網民則痛斥她破壞大自然。

大媽日前到西貢橋咀洲挖海參，其後更在facebook大曬「戰利品」。（fb「香港行山遠足之友(吹水山谷）」）

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涉事大媽昨晚在facebook群組「香港行山遠足之友（吹水山谷）」發帖，照片中可見橋咀洲人頭湧湧，有多名郊遊大媽及小孩在岸邊翻找，其中她更上傳了手持一條細小海參的照片，表示「連島沙洲掘海參，有收穫」。

許多網民紛紛狠批該群行山友破壞大自然，騷擾野生生物，大媽即留言自稱「我沒有食全放生了」，並指去釣魚和掘蜆的大有人在，「（挖海參）似啲人釣魚又放落海一樣咋嘛」。不過網民不賣帳，強調郊遊本應「眼看手勿動」，切忌騷擾生態環境；大媽後來多處留言反擊，一度對批評她的人直言「關你鬼事呀」。

橋咀洲是香港聯合國教科文組織世界地質公園景點之一，亦設有郊野公園，不少網民直指涉事大媽已經犯法。據《郊野公園條例》，禁止在郊野公園內殺死、獵捕、設陷阱捕捉、騷擾或打擾任何種類的野生動物，違反規例即屬犯罪，最高可判處5000元罰款及監禁1年。

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