【有片】飛鵝山自殺崖外籍男女玩「人疊人倒立」　網民：咪累人！

飛鵝山自殺崖附近昨（27日）再有女子疑失足墮崖傷重不治，事實上該處危險程度不負其名，地勢險要惟遊人眾多，不時發生致命意外。FB行山群組有網民發放短片，可見有外籍男女在峭壁邊緣，作出超危險的「人疊人倒立」動作，睇見都嚇到標冷汗，不少網民看後鬧爆離譜，狠批他們若出事又要別人冒險營救，行為極不負責任，「你要死都唔好累人」。

有網民分享片片段，可見一對外籍男女在自殺崖邊作出極危險行為，十分嚇人。（fb「香港行山遠足之友(吹水山谷）」）

字字字有網民在FB「香港行山遠足之友(吹水山谷）」發帖，顯示一對相信是外籍人士的男女，正在飛鵝山自殺崖的崖邊位置擺Pose，樓主形容「藝高人膽大 …… 但失手就大大鑊」。

從其片段可見，男子蹲下讓女子踏上其肩膀，然後女子慢慢倒立，姿勢猶如周星馳電影《家有囍事》中經典的「巴黎鐵塔反轉再反轉」。

即睇整個危險過程！

+ 5 + 4 + 3

據網民照片，外籍男女似乎最後都成功了。（fb「香港行山遠足之友(吹水山谷）」）

片段不長看得人超級緊張，片中男女稍有差池即齊齊墮崖，後果不堪設想，而片段最後女方疑體力不支，雙腿伸到上方後又踩回男子肩膀，不過據樓主同步上載的照片，他們似乎最終也完成了動作，極度驚險令人抹一把汗。

網民直言「睇到都腳仔軟」、「跌死都唔抵可憐」「高手在民間，失手在陰間」，並不認同他們以生命呃like的危險行為；有的人更鬧爆他們危及自己之餘，還把別人放在危險位置，「佢失手唔大鑊呀，係消防同飛行服務隊大鑊，又要上山又要出機！」、「玩之前唔該出聲明，有事唔好叫人救你哋！」。