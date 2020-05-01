實惠口罩又有得抽籤！CareHK匯愛成人口罩　網上登記5月3日截止

新冠肺炎（COVID-19）疫情有緩和跡象，但市民仍不敢鬆懈繼續四出撲口罩。實惠發售第三批20萬個｢CareHK 匯愛｣港產口罩，於即日起至5月3日開放網上登記抽籤，中籤者可於5月7日至10日取貨，一盒50個97.5元。

實惠發售20萬個｢CareHK 匯愛｣港產成人口罩。（實惠FB圖片）

實惠昨午（30日）在facebook公布購買詳情，如上次發售模式一樣，將以網上登記抽籤預購CareHK成人口罩，數量為20萬個，每人限登記一次及限購一盒，名額共4000。

如之前兩次登記抽籤「CareHK成人口罩」未能中籤者，將自動參加本次抽籤，無須重複登記，而成功中籤購得「CareHK成人口罩」人士將會被退出本次抽籤，希望令更多人有機會買到口罩。另外，登記者亦可於今次同時剔選「兒童口罩」，若將來再有CareHK兒童口罩開賣將自動加入抽籤，無須重新登記。

↓↓↓ CareHK 成人及兒童口罩樣式↓↓↓

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CareHK 匯愛第二批20萬個口罩運抵實惠貨倉。（CareHK fb圖片）

實惠口罩詳情：

登記網址：https://form.pricerite.com.hk/

登記時間: 30/4中午12時至3/5晚上11:59

中籤人士獲手機短訊通知日期：2020年5月6日

取貨日期：2020年5月7至5月10日

口罩規格：CareHK 成人口罩ASTM Level 1、PFE≥ 98%、BFE ≥ 98%

**如本次未能成功中籤，將會自動加入下一批次抽籤，無須重複登記

+ 5 + 4 + 3

由經民聯副主席林健鋒與多名商界人士成立的本地口罩廠｢CareHK 匯愛｣，將與｢Pricerite 實惠｣合作發售口罩。（資料圖片）

有關口罩交易之詳情(如時間、日期、地點等)，需留意有關商戶之最新安排。交易前請留意各網店或平台之條款及細則，並需自行承擔風險。 如有查詢或疑問，請自行與相關商戶聯絡。為方便讀者，香港01僅作消息搜集，對相關交易概不負責。