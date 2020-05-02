女兒被嘲太惡30歲嫁唔出　大媽火遮眼掌摑鄰居　再抱起撻落地報復

所謂「崩口人忌崩口碗」，有時過於直接的說話實在不應講出口。隨住多個內地城市宣布解封，不少內地民眾紛紛回復正常社交，近日湖南就有人因打牌而發生爭執，更因一句「你女兒30歲嫁不出去」而動武，一名大媽不滿女兒被嘲笑，竟將鄰居抱起再摔到地上報復。

湖南一名大媽不滿女兒被嘲笑「30歲嫁不出去」，竟將鄰居抱起再摔到地上報復。（澎湃新聞圖片）

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事發上月24日，居於湖南的楊姓大媽因打牌問題，與雀友兼鄰居戴姓大叔發生口角，兩人爭論期間，戴男的女兒打算當「和事佬」介入勸交，不料楊婦衝口而出講了一句話，瞬間令罵戰升級：「你女兒30歲都還沒嫁出去，就是因為太兇，嫁不出去啦！」

戴婦施展「鎖喉功」箍頸，多次揮拳打向楊婦的頭及拳摑她。（澎湃新聞圖片）

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聽到女兒被嘲「嫁不出」，戴男的妻子及女兒即時怒火中燒，由原本勸交變成打架，母女合力與楊婦扭打成一團。閉路電視可見，3名女子由家中打至街外，引來大批鄰居「食花生」圍觀，其間戴婦施展「鎖喉功」箍頸，多次揮拳打向楊婦的頭及拳摑她。之後戴婦直接抱起楊婦，將其摔倒「撻落地」，令楊婦痛得攤在地上未能起身。

聽到女兒被嘲「嫁不出」，戴男的妻子及女兒即時怒火中燒，由原本勸交變成打架，母女合力與楊婦扭打成一團。閉路電視可見，3名女子由家中打至街外，引來大批鄰居「食花生」圍觀，其間戴婦施展「鎖喉功」箍頸，多次揮拳打向楊婦的頭及拳摑她。之後戴婦直接抱起楊婦，將其摔倒「撻落地」，令楊婦痛得攤在地上未能起身。

圍觀鄰居見狀大驚報警，警員將戴男一家及楊婦一同帶到警局調查。起初戴男堅拒承認妻女出手打人，惟看到閉路電視便即時改口，但仍為妻女辯解：「狗急了還會跳牆，兔子急了也咬人，不然怎麼會摔人？」雙方事後拒絕和解，案件現由當地警方進一步調查。

事件引起內地網民熱議，有人認為打人大媽過於衝動，指事件本來不用鬧到警局，「幸好我沒有這種鄰居」、「這下女兒真的嫁不出了」、「罵人太狠戳到痛處」。