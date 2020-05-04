基層中大生嘆網上應試難　太嘈斷Wifi都唔得　離地學生留言引眾怒

新冠肺炎（COVID-19）疫情下，大專院校改用網上上課，最近更甚至使用網上考試。不過有中文大學學生匿名投稿到facebook專頁「CUHK Secrets」表示，校方的網上考試要求包括穩定WiFi及寧靜空間，對基層學生而言並易事，結果有「離地學生」涼薄地批評，並指校方要求「係咪真係咁大困難？」，引起學生們在網上激烈討論。

疫情下中文大學採用線上考試，但要求引來基層學生的不滿。（資料圖片）

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fb專頁「CUHK Secrets」早前轉載同學投稿，說收到教授的考試規定，當中包括在家中考試時要以手機開Zoom拍攝電腦螢幕、枱面、周圍環境及考生本人，而且考試需要面向牆進行。有關要求令投稿考生十分不滿，稱不是所有人的家都「好似你間屋幾千呎」，亦非所有人有書房或家居環境方便拍攝，「可唔可以考慮下窮學生感受呀」，更提到如果Wifi不穩定導致斷線就會被判斷為作弊。

另一篇同學投稿就指網上考試要求「又安靜又無人打擾而且網絡又順暢嘅地方考試」，但其實這些對於「賤命窮L」而言十分困難，寧可向學校聲明自己「唔怕死」，再由學校安排地方讓有需要的同學可以回校考試。

有同學都表示難以達到學校要求，說不是所有人的家都有如此優厚條件，可以有自己空間及電腦，「我都覺得學校今次好離地，一啲都唔體諒學生」，亦都有人同意回校考試更好，「成家人都喺屋企，點靜？」

正當不少基層同學都表示擔心之際，有離地同學就投稿這樣說：

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離地同學的帖文令不少同學都感到憤怒，直指他猶如晉惠帝的「何不食肉糜」，而且家家有本難唸的經，「只能講有啲嘢唔係必然嘅」。及後有同學再投稿反駁，指不少中產同學「仲係未明窮人問題家庭嘅慘況」，因為並非所有父母都有清晰的人生規劃，甚至只視子女為退休保障及投資工具，不會考慮子女成長環境，「開口埋口都話大學冇用，叫你Quit u啦，畢業都係搵萬幾蚊，你真係覺得屋企人會方便你Online Exam而關電視？」

線上考試成為不少基層學生的難題。（資料圖片）

網民亦都熱烈討論網上考試的問題：

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同場加映！（香港01製圖）

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