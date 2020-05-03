裝修實例｜麗翠苑180呎細單位間出工人房　4房2廁加開放式廚房！

長沙灣麗翠苑一個不足200呎的單位，竟然可以成功間出4個房間及兩個獨立廁所，究竟設計師是如何做到呢？

↓↓↓ 即睇單位間格實境圖片 ↓↓↓

+ 15 + 14 + 13

單位戶主兒子麥先生第二次聘用「DIC設計情報中心」替他設計裝修單位，他要求將180呎開放式單位改成4房兩廁，方便作為戶主的媽媽及工人同住，而另兩個房間則方便他與作客來訪的親友過夜。

這個單位廁所及廚房的面積較大，設計師為了滕出更多空間來間房，將廚房搬位兼改成開放式，再將原先的廚房改成戶主的睡房，睡房內除了放有一張床，更設有電視及衣櫃，並按要求在床邊加設拉板方便戶主進食。

戶主的睡房一原先是廚房，設計師將廚房搬出客廳變成開放式，以換取更多空間。（DIC設計情報中心提供）

而原先的廁所亦做了令人意想不到的設計，就是內藏另一個獨立廁所，由於戶主希望與工人分開使用洗衣機，廁所內亦有兩部洗衣機。設計師為了更節省空間，於是選用一個連洗手盆的組合座廁，並在座廁上方放置其中一部洗衣機。

單位的另一邊則是麥先生、工人及客房的位置，麥先生的睡房設在閣樓，設有拉板，可化身他的工作間，閣樓下方除擺放雪櫃，旁邊就是客房位置，平時打開可當梳化，拉上趟門便成了客房。而工人房下層設有衣櫃及工作枱，上層則是睡覺的空間。而在4個獨立空間中間仍有一條走廊，因此麥先生對於設計公司完全滿足到他的要求感到非常滿意。

設計情報中心網址：按此

facebook專頁：按此

（文章標題由《香港01》編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表《香港01》立場。）

↓↓↓即睇間房設計小貼士 ↓↓↓

↓↓↓即睇家居設計小貼士 ↓↓↓