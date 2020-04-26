【生活百科】清潔吸塵機話咁易　裝修佬教清洗秘訣部機更襟用

文：裝修佬 打掃時使用吸塵機確是十分方便，但如果發現用久了吸力變差及發出異味，便是清洗吸塵機的時候。

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坊間的吸塵機款式有直立式、手提式、水濾式及罐筒式。而一般機身清潔，只要用濕布抹乾淨，以免清潔劑破壞機身的塑膠質料，造成褪色或裂開。

至於機內用紙質濾網的，可用牙刷掃走灰塵，切忌太大力弄破濾網。而絨布質地的過濾網，用清水洗淨後晾乾便可，不可用熱力烘乾，否則會溶解或阻塞濾網。如吸塵機發出燶味，可用沾了檸檬汁的棉花，開機前放在集塵箱內去除異味。

定期清洗吸塵機不但可保持吸力，更可延長吸塵機的壽命。（裝修佬短片截圖）

塵袋式的吸塵機每3至4個月要清理一次，紙塵袋要立即丟棄，免去清洗的麻煩。布塵袋則用稀釋清潔劑清洗，然後自然風乾。無塵袋的機款，每次清洗集塵箱後風乾放回機內即可。定期清洗吸塵機不但可保持吸力，更可延長吸塵機的壽命。

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作者簡介： 裝修佬是家居裝修奇難雜症專家，希望透過文章分享及網上互動，解答巿民各式裝修難題，改變大眾對裝修方式和置家理念。

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（文章標題由《香港01》編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表《香港01》立場。）