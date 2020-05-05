【新冠肺炎】鍾南山不贊成群體免疫　「要犧牲很多人」

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情持續，國家衛健委高級別專家組組長、中國工程院院士鍾南山周一（5月4日）晚與海外留學生進行視像對話，討論當前國際抗疫形勢。鍾南山指新型冠狀病毒傳染性很強，並再次推薦中藥「連花清瘟膠囊」，強調它能改善患者症狀。

鍾南山表示，新型冠狀病毒是新的病毒，其高傳染性是始料不及，若從傳染性的指數來說，一般流感是1，嚴重急性呼吸系統綜合症（SARS）接近2，中東呼吸綜合症（MERS）是1.5，新型冠狀病毒肺炎則是3，雖然中西方對待傳染病的觀點和做法不一，但均認識到（新型冠狀病毒）傳染性非常強。

鍾南山指出，現時治療未有很大突破，但已發展出多種輔助治療方法，而最好的應對辦法還是保持距離及戴口罩。他說：「這個世紀已經有3次冠狀病毒爆發，2003年、2015年，還有2019年的新冠病毒。這提醒人類，對冠狀病毒要非常重視。」

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不能全靠溫度隔斷病毒傳播

同時，鍾南山再次推薦「連花清瘟膠囊」，他稱團隊「剛剛做完一個實驗，很快就要發表了，第一次在世界上用非常充足的證據證實『連花清瘟』有效，幫助病人恢復」。他補充謂，連花清瘟膠囊的成分包括麻杏石甘湯及紅花，雖然對抑制病毒的作用很弱，但好處是對病毒引起的細胞損傷、炎症有良好的修復作用。

目前沒有任何證據表明新型冠狀病毒能通過蚊蟲傳播，鍾南山稱，當夏季到來，病毒活動會下降，但大自然中的紫外線並未強到可消毒的程度，不能全靠溫度來隔斷病毒傳播；他也不贊成「群體免疫」的做法，因為這方法要犧牲很多人才可能做到。

至於確診者康復後的後遺症，鍾南山指出，病毒對肺部損害不會太大，較沙士好一些，後遺症不會很明顯。