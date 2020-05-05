「歡樂組」穿內褲跳舞短片曝光　脫北者揭金正恩性奴內幕

朝鮮領袖金正恩上月久未露面，更一度傳出他手術後命危成植物人的消息，在金正恩「神隱」期間，其專屬列車被美國偵察衛星拍到停泊在元山市車站，該列車更以有「歡樂組」美女提供娛樂及「服務」而聞名。撰寫《為了活下去》的脫北者朴延美（Yeonmi Park）近日分享一條短片，當中可見多名上身穿露臍裝、下身只穿內褲的女子在跳舞，指她們是金氏獨裁者的性奴隸，更可以說是「現代慰安婦」。

脫北者朴延美近日分享一條短片，說當中的女子就是金氏獨裁者的性奴隸，更可以說是「現代慰安婦」。（twitter短片「Yeonmi Park(박연미)」截圖）

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朴延美在個人的twitter上載一條長約半分鐘的短片，雖然像素極低，畫面質素差劣，但仍然可以看到十多名女子，上身穿着性感露臍韓服上衣，下身只穿有內褲，並穿上白色高跟鞋隨音樂節奏跳舞。有網民留言指短片的背景音樂是德國歌曲《Moskau》。朴延美說，片中的無辜女子都是金氏獨裁者的性奴隸，她們的生活沒有尊嚴，猶如現代慰安婦一樣，作為一名韓國人和女性，她感到很噁心。

These innocent women are sexual slaves to Kim dictators and they live without dignity. They are the modern day “comfort women”. It disgusts me as a Korean and woman to see how these girls being treated.. #kimjongun #NorthKorea pic.twitter.com/EPUanRJdCc — Yeonmi Park(박연미) (@YeonmiParkNK) May 1, 2020

金正恩的綠皮專屬列車過去多次在國際舞台亮相，例如去年美朝兩國在越南的「特金會」，金正恩坐專列抵達。（路透社）

朴延美上月底表示，根據她的消息來源，「懦弱而自私的獨裁者金正恩並未死亡，甚至沒有患病」，他只是因為怕患上新冠肺炎而躲起來。她又提到朝鮮對外聲稱國內沒有人感染新冠肺炎，但疫情已經在境內失控爆發。金正恩現身工廠開幕禮後，她在5月2日再度發文，指自己的說法正確。

金正恩神隱多天之後出席一間工廠的開幕禮，粉碎已經死亡的傳聞 ↓↓↓

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綜合韓媒報道，「歡樂組」由滿足組（만족조，音譯）、幸福組、歌舞組和活動組組成，成員均需接受非常苛刻的審查，主要條件包括年齡及高度，更需要沒有性經驗及男朋友。

（綜合）