尚芳中藥口罩再抽籤！5.6晚截止　獨立包裝BFE 99%、PFE 97%

新冠肺炎（COVID-19）疫情有緩和跡象，但市民仍不敢鬆懈繼續四出撲口罩。港產中藥口罩「尚芳」公布於即日起至明日（6日）晚上11時前抽籤登記，新包裝口罩一盒24個裝，獨立包裝，含中中藥抗菌專利成份，有效殺滅高達94至99%細菌病毒，BFE達99%，PFE達97%，兩盒售192元。

「尚芳」在facebook專頁公布第二輪抽籤登記購買兩款口罩套裝詳情。（尚芳fb圖片）

「尚芳」在facebook專頁公布第二輪抽籤登記購買兩款口罩套裝詳情，有意購買者於即日起至5月6日晚上11時在網站登記，每人限一次抽籤機會，中籤者將於7日經電郵收到直接購買連結，並於7日至8日晚上11時前付款。中籤者可選擇以下兩種口罩套裝：

新包裝的尚芳成人抗菌口罩一盒24個，透明袋獨立包裝，由香港製造，口罩添加了尚芳中藥抗菌專利成份，有效殺滅高達94至99%細菌病毒，包括甲、乙型流感病毒，BFE達99%，PFE達97%。

↓↓↓ 網民尚芳口罩開箱圖片↓↓↓

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尚芳口罩登記抽籤詳情：

登記時間：5月4日-5月6日 晚上11時前

登記連結：https://www.magicskysurvey.com/shang0504

中籤者購買時間：5月7日-5月8日 晚上11時前

取貨時間：於5月11日起到自取點取貨，郵寄口罩會於5月11日起發貨

取貨點：荔枝角長順街D2PLACE二期303室

口罩規格：含中藥抗菌專利成份，BFE 99%、PFE 97%

有關口罩交易之詳情(如時間、日期、地點等)，需留意有關商戶之最新安排。交易前請留意各網店或平台之條款及細則，並需自行承擔風險。 如有查詢或疑問，請自行與相關商戶聯絡。為方便讀者，香港01僅作消息搜集，對相關交易概不負責。