台美女神還原人造人18號爆紅　誤開前置鏡頭自拍　竟變邪惡視覺照

台灣網紅四月桐外型甜美，除了經營YouTube，同時還是知名實況主、Coser及外拍女模，憑著傲人F罩杯及超萌娃娃音迅速走紅。平時常在社群網站分享生活點滴的她，近來曬出一系列火辣照片，更透露畫面是不小心開錯鏡頭時所拍下的，性感模樣曝光後，隨即讓大票網友鼻血直流、紛紛狂喊太犯規啦！

網民笑言：「是有多不小心才能拍出這樣的照片？」（IG@april_mckz）

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四月桐3日一早就透過Instagram釋出福利，分享一張爆乳辣照，文中更寫下拍照時的狀況，「不小心開到前置鏡頭的照片（？哈哈哈哈哈。」從下往上拍攝的畫面中，她整個人躺在床上，細肩帶背心完全包不住雄偉雙峰，不僅黑色胸罩外露，巨胸形狀也跟著掉出，被讚性感指數直破表。

台網紅四月桐同時亦是一名Coser。（IG@april_mckz）

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超兇事業線曝光後，四月桐的辣照隨即掀起網友一陣暴動，不少粉絲更紛紛留言驚呼，「太顯大了」、「遇到長輩要問好」、「誰來阻止我的鼻血」、「阿斯，犯規了」、「好害羞」、，在網路上意外引發熱烈討論。

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