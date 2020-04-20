吉澤明步出自傳揭15年AV生涯4大禁忌　女女戀非最大底線？

日本傳奇AV女優吉澤明步拍片15年，在2018年10月突然宣布畢業，讓眾多粉絲感到錯愕不捨。她近日發行自傳小說《單體女優》，談到引退心情，以及10幾年來在這個行業工作的想法，透露自己雖然已經拍了這麼多AV作品，但一直堅持原則，有4種題材是絕對不會拍的。

吉澤明步發行自傳《單體女優》。（Twitter@akiho_yoshi）

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吉澤明步絕對不接受的4種內容，包括無套、中出、女女戀和肛交，前2項是她認為作為女性不能容忍、退讓的底線，肛交則是自己生理上無法接受。她坦言，雖然AV女優說這些可能有些奇怪，但自己一直認為，如果沒有準備好為新生命負起責任，就不應該接受中出，而她也不願意拍這樣的AV，誤導對性還懵懵懂懂的人以為這樣沒問題。

吉澤明步透露拍AV的底線和引退後現況。（Twitter@akiho_yoshi）

不過，吉澤明步也坦言，隨著世代變化，AV的表現方法同樣漸漸改變，雖然一直堅持原則、認為一旦放棄底線就等於毀了自己，但似乎也很難一直堅持下去，所以萌生了該引退的念頭。離開AV圈之後，她現在多了很多個人時間，所以開始去料理教室上課、發展休閒興趣，笑說現在變得很會料理魚類。

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