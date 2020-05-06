美華裔教授BING LIU研究新冠病毒　「即將有重大發現」前遭槍殺

美國賓夕法尼亞州匹茲堡大學（University of Pittsburgh）37歲的醫學院助理教授劉彬（Bing Liu，譯音）上周六（5月2日）在家中遭槍殺，兇徒其後被發現懷疑吞槍自殺；匹茲堡大學醫學院發文悼念劉彬，指他生前致力研究新型冠狀病毒肺炎（COVID-19），且即將有重大突破，詎料突遭遇橫禍。

劉彬當日是在羅斯鎮（Ross Township）的寓所中遇害，警方到場發現其頭、頸及身體上均有足以致命的槍傷；及後當局在劉彬寓所附近的一輛汽車上發現另一具男屍，初步相信是兇手，且認識劉彬，暫無其他人士涉案；當局懷疑兇手在殺害劉彬後返回車上自殺，現正調查其犯案動機。

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匹茲堡大學醫學院網站發表悼文稱，劉彬在研究新型冠狀病毒的感染機制及併發症方面「即將有非常重大的發現，我們將努力完成他的研究，以向其傑出的科學成就致敬，全體科學界都將為他的離世而哀悼。」

大學網站資料顯示，劉彬早年於新加坡國立大學取得電腦科學學士及博士學位，後來於卡內基美隆大學（Carnegie Mellon University）進行博士後研究，現為匹茲堡大學醫學院計算與系統生物學系（Computational & Systems Biology）的研究助理教授。

醫學院論文宣稱研發出疫苗貼片

匹茲堡大學醫學院上月曾於國際醫學期刊《刺針》（The Lancet）發表論文稱，已研發出一種新型冠狀病毒的疫苗，透過一片指尖般大小的貼片注射，且在老鼠身上證明有效，希望能展開臨床試驗。

研究團隊成員之一的匹茲堡大學醫學系副教授甘博托（Andrea Gambotto）稱：「嚴重急性呼吸系統綜合症（SARS）和中東呼吸綜合症（MERS），與新型冠狀病毒SARS-CoV-2密切相關。我們從這兩種病毒得知，有一種稱為棘蛋白（Spike protein）的特殊蛋白質，對於引發抗體相當重要。」

甘博托指出，疫苗貼片由400個微針頭組成，這些針頭是由糖分和棘蛋白製成，貼片貼上皮膚後，微針就會溶解進入皮下，接受注射的人只會感到輕微痛楚，而不會留下任何痕跡。