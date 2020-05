【新冠肺炎】美國學者報告：疫情恐持續至2022年

美國多名專家在一份研究報告稱,新冠肺炎(COVID-19)疫情可能持續兩年,直到世界上約三分之二的人口免疫才會得到控制。

彭博社5月1日報道,根據美國明尼蘇達大學傳染病研究和政策中心(Center for Infectious Disease Research and Policy at the University of Minnesota)的報告,由於新冠病毒能夠從看起來沒有生病症狀的人身上傳播,因此它可能比流感更難控制。

報告稱,在症狀出現之前,人們實際上可能已經處於最具傳染性的狀態。

由於限制措施嚴重影響經濟,各國政府現在正謹慎地允許企業和公共場所重新開業。但報告的作者們說,新冠病毒的大規模流行很可能會持續到2022年以後。

作者們說「來自政府官員的信息應該包含這樣的概念,即這場大流行不會很快結束」,又稱「人們需要為未來兩年可能周期性復發的這場疾病做好準備。」

世界各地的科研人員正急於製造疫苗,最早可能在今年少量供應。

據世界衛生組織(WHO)網站4月30日公布的文件顯示,目前全球共有102種針對新冠肺炎的疫苗正在開發中,其中已獲准進行臨床試驗的疫苗從4天前的7種增加至8種。新增的疫苗由中國研發,世衛已接受團隊進行臨床測試的要求。

另外7種疫苗已經開始測試,其中有4種來自中國,其他分別來自英國、美國及美歐組成的團隊。