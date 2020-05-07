美華裔教授BING LIU遭槍殺　兇手身分曝光　疑涉感情糾紛

美國賓夕法尼亞州匹茲堡大學（University of Pittsburgh）37歲醫學院助理教授劉彬（Bing Liu，譯音）上周六（5月2日）在家中遭槍殺，院方發文悼念指劉彬生前致力研究新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）且「即將有重大發現」；警方周三（6日）進一步透露案情，行兇後懷疑吞槍自盡的是46歲華裔男子顧浩（Hao Gu，音譯），曾因一名親密伴侶與劉彬發生感情糾紛，當局相信這亦是其犯案動機。

劉彬是中國籍人士，已婚但沒有子女，父母均住在中國，案發時其妻子不在家，也沒有財物損失。 據英國廣播公司（BBC）中文網報道，疑犯顧浩生前在一間美國上市的跨國能源管理公司工作逾16年，於賓夕法尼亞州分部擔任軟件部門高層。

警方表示，當日顧浩去到劉彬在羅斯鎮（Ross Township）的寓所，從一道沒有上鎖的門進內施襲，劉彬頭、頸及身體中槍死亡；其後在距離案發單位約90米，顧浩被發現伏屍在車上，相信他是在犯案後返回座駕吞槍自殺。

警方指出，經調查發現顧浩與劉彬相識，且二人曾因一名親密伴侶陷入長期糾紛，故推斷此為顧浩的犯案動機，同時強調「暫時未掌握到線索，顯示此案與劉彬的工作或研究有關」。由於二人均非美國公民，案件現已被轉介有關聯邦部門處理。

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曾發表超過30篇研究論文

案發後，匹茲堡大學醫學院網站曾發表悼文稱，劉彬在研究新型冠狀病毒的感染機制及併發症方面「即將有非常重大的發現，我們將努力完成他的研究，以向其傑出的科學成就致敬，全體科學界都將為他的離世而哀悼。」

匹茲堡大學醫學院計算機與系統生物系（Computational & Systems Biology）負責人巴哈爾（Ivet Bahar）形容劉彬非常有天賦，對於幾個科學項目都甚有貢獻，並在知名期刊上發表過文章，最近則進行新型冠狀病毒的研究，剛開始看到「有趣的成果」；巴哈爾說：「我們非常喜歡他，當聽到他遇害，我們都很震驚。」

大學網站資料顯示，劉彬早年於新加坡國立大學取得電腦科學學士及博士學位，後來於卡內基美隆大學（Carnegie Mellon University）進行博士後研究，生前為匹茲堡大學醫學院計算與系統生物學系的研究助理教授，曾發表超過30篇研究論文。