唔得閒打印地圖功課　外傭即畫出完美香港地圖　港媽：姐姐好勁

不少港人都聘請外傭以幫輕家務，卻未必能遇上合心意的姐姐。不過有僱主最近就分享外傭照顧家中小朋友時的窩心舉動，為了讓小孩更快完成功課，非常用心地畫出香港地圖，加上平日的悉心照顧，讓僱主感動得表示：「多謝姐姐咁多年嘅付出。」

見小朋友的功課要打印，但僱主正在忙碌，外傭竟細心地畫出香港地圖，以讓小朋友完成功課。（fb群組「外傭僱主必看新聞訊息」）

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該僱主昨日（6日）於facebook群組「外傭僱主必看新聞訊息」發文，稱兒子有一份在地圖標示香港各區位置並填色的功課，惟工作紙需打印出來，外傭又見僱主沒有時間，竟然用A4紙「照板煮碗」畫出地圖，方便讓小朋友做功課。

僱主不禁在文中大讚，「真心覺得姐姐超勁」，又指家中有3個小朋友，細心的外傭姐姐在他們由細到大每晚睡覺前，都會讀故事書和教做功課，「真係好多謝姐姐咁多年嘅付出！」。

帖文一出，大批網民留言稱讚外傭姐姐畫功了得，「姐姐好勁好有心，我都未必畫到」，羨慕樓主請到好姐姐，「真係要好好珍惜！同中六合彩一樣咁難先搵到個好嘅」。樓主後來補充，姐姐已在她家工作了8年，「佢話做夠10年要退休陪家人……我都覺得我好好彩，第一次請姐姐請到佢」。

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