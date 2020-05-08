驚見新用牙刷有異樣　疑外傭用來擦馬桶勁噁心　僱主：已刷兩次牙

不少家庭都將家頭細務交由外傭打理，有人指如果僱傭關係心存芥蒂，如家中擺放計時炸彈一樣。近日有僱主發現自己的牙刷有異樣，懷疑外傭拿它來擦馬桶污迹，令她崩潰大喊「我前晚尋日共刷咗兩次牙」，最後決定怒炒姐姐。

有僱主發現自己的牙刷有異樣，懷疑外傭拿它來擦馬桶污迹。（FB「外傭僱主必看新聞訊息」圖片）

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有僱主在facebook群組「外傭僱主必看新聞訊息」發文，指日前叫家中印傭姐清潔馬桶，刷走內裏邊位污迹。但她其後發現其牙刷「啲毛刷某個位鬆哂，個牙刷邊花晒」，認為牙刷只是新用不久，「點刷都唔會個邊花到咁」，她甚至將牙刷放在馬桶邊位量度，發現「啲毛鬆嘅位係好吻合」。樓主更崩潰表示，擦馬桶事件後，自己共刷過兩次牙。

她其後補充指馬桶有放廁所刷給她做家務用，直言事件令她「好嬲、好唔開心」，已補錢即炒「送走姐姐」，又指印傭姐姐在港工作 20 年，一年半前來她家工作，表面關係不算差，客客氣氣但心有芥蒂。

↓↓↓ 僱主發現牙刷兩個異常位 ↓↓↓

網民看完帖文都直呼「恐怖」，亦同意樓主的做法，即使沒有證據證明是姐姐所為，但「即炒買個安心」、「用人勿疑，疑人勿用」。亦有網民分享類似經歷，指曾發現外傭拿廁所布抹她的漱口杯，非常噁心。

↓↓↓ 網民分享類似噁心經歷 ↓↓↓

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