土耳其街頭驚現過百羊仔散步咩咩叫　場面笑爆網民：違反限聚令

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）持續肆虐，多國民眾在疫情陰霾下仍被禁外出，包括土耳其，多區街頭亦變得空無一人。最近有民眾有民眾於晚上拍得一群逾百隻的綿羊竟在街上行走，頻頻發出「咩咩」聲，其場面震撼得令人感到意外又爆笑，還要拍下影片，以確認自己是可否在做夢。

最近土耳其有民眾於晚上拍得一群逾百隻的綿羊竟在街上行走，其場面震撼得令人感到意外又爆笑。（Twitter片段截圖）

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位於土耳其北部的Samsun仍處於禁止外出的狀態，民眾仍需留在家中，本來繁忙的街頭數個月來亦變得冷清，不過最近有民眾於晚上拍得一群逾百隻的綿羊竟在街上行走。

目擊的民眾表示當晚正要上床睡覺，突然聽到街上有奇怪的聲音，於是往窗外望即驚見羊群，他更一度懷疑自己是否發夢，非常爆笑。（Twitter片段截圖）

目擊的民眾表示當晚正要上床睡覺，突然聽到街上有奇怪的聲音，於是往窗外一望即驚見大型羊群，連樓上都聽到頻頻的「咩咩」聲，羊隻在馬路上行走，還不時停下吃兩邊的草，他更一度懷疑自己是否發夢，非常爆笑。

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有不少民眾亦拍得當時的畫面，可見羊群由一位牧羊人帶領，牠們在街頭上慢走，看起來相當悠閒放鬆。網民均稱感到不可思議，「太神奇了」、「第一次看見這畫面」、「睡不着可數綿羊了」、「綿羊很可愛」。

（Twitter）