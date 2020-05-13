從習慣洞察人心｜太花心定性上癮？心理專家：視乎有無自控能力

小豬羅志祥與周揚青分手事件，揭露男方長期劈腳及熱愛參與「多人運動」的性癖好。有心理專家指男性會以性愛來減壓，與酒精、藥物一樣可令人上癮，要找出你與另一半有否「性愛成癮症」，不妨憑直覺回答以下7條問題測測看。

+ 3 + 2

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

做完上面的測驗後統計一下總共有幾個「是」，回答「是」越多代表性愛成癮的狀況越明顯，需要尋求心理專業的治療。我看過不少性愛成癮者會被周遭人誤以為是「太花心」或「不專情」，經過諮商評量之後才發現是性愛成癮。

「性成癮」與「太花心」最大的差別是，能不能夠自我控制？如果發現自己有「性成癮」，最好盡快找心理專業協助，這是因為成癮後要終止行為會有戒斷狀況，情緒變得特別焦躁不安，需要透過心理專業人員協助，一方面可以探索成癮的根源，另一方面也能有效降低身心的不安。

諮商心理師林萃芬在其新書《從習慣洞察人心》提到，對男人而言，性愛不只是發洩欲望的管道，更可以「感覺自己像個男人」，同時還能「減輕焦慮不安的情緒」，並且「調適生活壓力」。《華爾街之狼》這部電影中，呈現出各種「成癮症」，從酒精成癮、藥物成癮、到性愛成癮。

令人好奇的是，現代人何以如此容易成癮？ 根據美國心理學家卡恩斯(Kearns)的研究，就如同酒鬼無法停止喝酒，有性愛成癮的人也無法停止這種自毀式的性行為。有性愛成癮困擾的人中，不少人因而家庭破裂，金錢破產，失去事業，甚至失去生命。

性愛成癮者會感受到強烈的羞恥心、罪惡感，自尊低落、自我憎恨。上癮者曾經嘗試要停止成癮行為卻做不到，上癮的狀況也會變得越來越嚴重，不僅破壞親密關係，連帶工作和財務也會出問題。

（以上是《從習慣洞察人心：學會識人術，解決人際關係的所有煩惱》的內容節錄）

書名：《從習慣洞察人心：學會識人術，解決人際關係的所有煩惱》，作者：林萃芬（時報出版提供）

作者：林萃芬

擁有專業諮商心理師的證書，多年來推廣心理學不遺餘力，為企業界量身設計「員工心理諮商與輔導」、「員工心理健康管理師」的課程，協助企業界提振員工的自我效能。

現任：諮商心理師公會全聯會媒體公關主任、「中華人事主管協會」講師、「松德精神科診所」諮商心理師、「聯合心理諮商所」諮商心理師、東吳大學兼任講師

出版社：時報出版

↓↓↓即睇迷戀身體不同部位反映個性 ↓↓↓