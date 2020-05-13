從習慣洞察人心｜小豬羅志祥愛長腿代表乜？迷戀不同部位有解釋

小豬羅志祥分手事件早前鬧得熱烘烘，他更被多次翻舊賬揭性喜好，他自己亦曾在節目中直認對女人的腳有病態執着。其實從男人對女性身體不同部位的喜好可看出他的心理及個性。

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諮商心理師林萃芬在其新書《從習慣洞察人心》提到，男人喜歡看女人，雖是先天的生物性使然，不過，由於每個男人的成長背景不同，再加上社會化的過程也不一樣，因此，對女人投以關愛眼神的部位亦不甚相同。不少心理學家表示，男人欣賞女人的部位往往是一種心理投射現象，有時連男人都弄不清楚自己為什麼會特別喜歡女人的某個部位？在此依據男人欣賞女人的部位，剖析男人的個性及心理。

渴望女人腳踝的男人

過去華人男性偏愛「三寸金蓮」的審美心理，反應出男性喜歡女性的陰柔之美，偏愛擁有嬌小、柔弱，順服特質的女性，嘴巴要像櫻桃小口，臉蛋最好是瓜子臉，腰部則要如楊柳般纖細，走起路來彷彿弱柳扶風般搖曳。由於男人的生理情況會隨著年齡的增長而改變，連帶的也會影響到心理發展，所以年輕男人因性能力比較旺盛，注重現實感覺，欣賞女人的部位亦多集中於上半身。相反地，喜歡女人腳踝的男人，有可能年紀較長，也有可能在性方面偏愛可以讓他們完全操控、玩弄於手掌間的腳踝，這種心態和過去男人喜歡把玩女性三寸金蓮的心理頗為相似。還有些男人則是對女人的雙腳毫無招架之力，他們喜歡撫摸乾淨潔白的雙腳，甚至有個男性朋友為了讓情人擁有完美的腳指頭，而去學習腳部按摩，以及專業修剪指甲的技術，人生最大的樂趣就是反覆揉搓、嗅聞情人的雙腳。

眷戀女性胸部的男人

在嬰兒時期，媽媽的胸部是餵養男性，提供營養及吸允快感的地方，偏愛女性胸部的男人，大多跟女性的依附關係、情感連結比較深。心理上仍停留在口腔期的男性，對女性的胸部更是眷戀，在親密互動時都會從撫摸女性胸部、吸允女性胸部開始。基於越少看到越好奇、越容易激發想像力的心理，倘若男性成長在觀念保守的家庭中，也有可能對女性的胸部特別眷戀。

性別差異越大的部位對男性也越有吸引力，所以，男性不只特別愛討論女性胸部的話題，也愛盯著女性胸部看。另外就是基因遺傳的關係，胸部大的女性有利於繁衍後代，男性在擇偶的時候自然會被胸部大而建康的女性吸引。

依戀女性嘴唇的男人

從性心理發展歷程的角度來看，嘴唇跟口腔期有關，源於對吸允的親密依賴心理，連帶的也會特別欣賞女人的嘴唇，表達愛意時，可能會較為沉溺於親吻吸吮的快感。只是以往欣賞「櫻桃小口」，現在崇尚「性感豐唇」，由此可見，男性的審美觀是會隨著成長環境變遷而跟著改變。

偏愛女性胸部的男人，大多跟女性的依附關係、情感連結比較深。（IG@高海寧）

鍾愛女性眼睛的男人

眼睛既是靈魂之窗，也是強勢的感官，鍾愛女人眼睛的男人大多自命不凡，越有挑戰性的戀情越有興趣談，特別愛追不容易被征服的女人。像歷史上知名的帝王戀，楊貴妃「回眸一笑百媚生，六宮粉黛無顏色」，非但讓唐玄宗的目光捨不得離開，連江山事業都無心打理。所以，擁有一雙聰明慧黠、水汪汪大眼的女孩，最容易吸引自視甚高男人的目光。但也有男性欣賞女性迷人鳳眼：「鳳眼半彎藏琥珀，朱唇一顆點櫻桃」，情人眼中暗藏訴不盡的愛意。而無論哪種眼型，女性「楚楚可憐」的眼神都會激發男性的保護心理，想要給她最好的照顧。

喜歡長髮飄飄女性的男人

偏愛長髮女性的男人多半對異性充滿熱情，個性也比較外向，所以會對看起來溫柔嫵媚的長髮女孩特別有好感。而喜歡短髮女性的男人，有不少是屬於內向型，基於互補的心理，特別容易為外表俏麗、個性幹練的女性所吸引。

鍾情女性腰部的男人

統計各國浪漫的文學作品，發現描寫女性的身材魅力的形容詞很多都是以女性的腰部做文章，像是詩詞中便不乏讚美女性纖腰的佳句：「纖腰之楚楚兮，迴風舞雪；珠翠之輝輝兮，滿額鵝黃」、「朱粉不深勻，閒花淡淡香。細看諸處好，人人道，柳腰身。」連知名埃及法老王拉美西斯二世(Ramesses II)對鍾愛王妃的描寫亦是：「她有豐滿的臀部，卻有纖細的腰部。」

有個自認英俊瀟灑、多才多藝的男性朋友，他覺得自己是上帝的完美傑作，每次都結交事業有成的女朋友。有次聊天我好奇地問他：「你最欣賞女人的哪個部位？」當他回答：「纖纖細腰」時，我立刻點頭如搗蒜地說：「你的眼光真好啊！」

男性對纖纖細腰的著迷，也有基因遺傳的因素，纖細的腰部不僅看起來美麗，更象徵健康，有利於孕育生命。當男性要對女性表達愛意時，多半先牽手，當關係更進一步就會摟腰，在心理上的意涵，一方面宣示感情，另一方面也是佔有慾的展現，用肢體語言告訴大家：「她是我的」。也因此，不妨觀察一下，這個男生的佔有慾會不會比較強？會不會特別愛吃醋？

摟腰的另一個含意是，想要跟女性發展性關係的暗示，看看女性是否可以接受發生性關係的試探方式，如果女性準備好了，就可以給他積極的回應，若是還沒有準備好，也可以請對方放慢步調，同時觀察男性會不會尊重自己的身體自主權。

會對萬能雙手有感覺的男人，通常都屬於戀家型，內在渴望被人保護。（IG@aka_chio）

沉迷女性臀部的男人

在視覺上，臀部最具有誘惑的力量，尤其是款擺生姿，走起路來扭腰擺臀，最容易引發男人觸摸的欲望。碰到偏好女性臀部的男人，不妨留意他們的自我控制力好不好？很多習慣性騷擾的人都特別愛襲臀，不尊重女性的身體自主權。

不少欣賞女性臀部的男人在談戀愛時，喜歡自然真實的感覺，有些男性甚至連做愛的時候亦喜歡原始的後交姿勢。碰到喜歡女性臀部的男人，即使費盡心思穿性感的內衣，他都可能視而不見，只看得到情人自然的身體。所以，發現男人的視線焦點都集中在臀部時，就不必花太多力氣自我包裝，他喜歡原始的女性身體。

欣賞女性眉毛的男人

詩詞中形容女性眉毛的佳句還真不少，譬如「眉將柳而爭綠，面共桃而競紅」、「淡眉如秋水，玉肌伴輕風」、「丹唇列素齒，翠彩發蛾眉」、「俊眉修眼，顧盼神飛」。

眉毛雖然佔五官的比例不大，佔全身的比例更小，但眉毛卻會影響表情，如皺眉或挑眉，給別人的感覺都不同。如果真有男性鍾情於女人的眉毛，那他可能具有某些獨特性，或是會特別重視女性的表情，不妨多花一點時間了解他的內心世界。

偏愛女性肩膀的男人

肩膀是讓人想要依靠的地方，偏愛女性肩膀的男人，可能內心世界對性存有幻想與理想，或是在現實世界較易產生矛盾與衝突，需要有個安全的肩膀可以依靠。還有男性的友誼模式傾向「肩並肩」，夥伴們一起打球、一起打拼，所以摟肩也是一種友誼的表示，偏愛女性肩膀的男性，可能是喜歡跟女性保持像哥兒們般的情誼。

愛慕女性手臂的男人

一般而言，女性身上會引動男人愛慕之情的部位，多半是曲線玲瓏；或是看起來纖細嬌弱，需要被照顧、呵護的地方，例如，穿著高跟鞋的小腿，以及粉嫩柔滑的胸部等等。

基於憐香惜玉的心理，男人較少會對看起來強壯且活動力旺盛的手臂產生照顧的欲望，會對萬能雙手有感覺的男人，通常都屬於戀家型，內在渴望被人保護。

特愛女性小腿的男人

腿部是女性最常外露的部位，也是女性行動、展現魅力的部位，欣賞女人小腿的男人，多半比較注重精神層面，對性也較講究品味，無論地點或氣氛都要盡善盡美，才能引爆他們的欲望，個性上較為內斂，也比較不會衝動行事。

（以上是《從習慣洞察人心：學會識人術，解決人際關係的所有煩惱》的內容節錄）

書名：《從習慣洞察人心：學會識人術，解決人際關係的所有煩惱》，作者：林萃芬（時報出版提供）

作者：林萃芬

擁有專業諮商心理師的證書，多年來推廣心理學不遺餘力，為企業界量身設計「員工心理諮商與輔導」、「員工心理健康管理師」的課程，協助企業界提振員工的自我效能。

現任：諮商心理師公會全聯會媒體公關主任、「中華人事主管協會」講師、「松德精神科診所」諮商心理師、「聯合心理諮商所」諮商心理師、東吳大學兼任講師

出版社：時報出版