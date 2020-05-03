遠離骨質疏鬆｜女性步入40易有更年期肥胖　荷爾蒙減少是原因之一

內臟脂肪型肥胖（或「更年期肥胖」）是不少即將踏入40歲女性的惡夢，不過為何偏偏是40歲之後就會出現這個問題呢？原因其實與基礎代謝及荷爾蒙有關。

女性超過40歲就會容易發胖，當中有屬於身體變化的原因。（GettyImages）

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許多女性進入四十歲，小腹會開始突出。確切地說，這是「更年期肥胖」，也就是女性荷爾蒙減少所引起的內臟脂肪型肥胖。大部分在更年期到來前就變胖的女性，多是屬於更年期肥胖。

女性不像男性那樣容易囤積內臟脂肪，因為女性荷爾蒙會抑制脂肪的囤積。女性的身體需要保護子宮，所以女性荷爾蒙會將能量轉為皮下脂肪儲存在臀部及大腿等下半身，年輕女性的肥胖多半是皮下脂肪過多所造成，屬於皮下脂肪型肥胖，也就是俗稱的「西洋梨型肥胖」。

肥胖問題困擾不少女性，年齡長大帶來的身體變化是一大原因。（Vladislav Muslakov／unsplash）

日本人的皮下脂肪儲存能力比歐美人差，因此比起歐美人，日本人的內臟脂肪所占比例更高。不但皮下脂肪難以累積，一旦轉成之後又非常難以消除。只要女性邁入四十歲大關，基礎代謝就會驟然變差，明明飲食的質和量與三十多歲時沒有太大差別，體重還是增加了。這是由於身體的能量消耗能力減退，造成多餘的熱量累積在體內，男性中年發福也是這個原因。

不少男性都會中年發福，原因之一是身體能量消耗能力減退。（資料圖片）

多餘的熱量會變成脂肪，然後開始尋找儲存的地方，由於下半身的皮下儲存能力差，這些脂肪就會轉而累積到內臟周邊，變成內臟脂肪。

這個時候，不但基礎代謝的「變瘦機制」不再運作，女性荷爾蒙的效果也開始減弱，導致多餘的脂肪開始囤積在內臟周圍。但如果這時開始控制體重，多餘的脂肪就會先從內臟周圍開始減少，當內臟脂肪減少了，皮下脂肪自然也會變少。

世界衛生組織的國際癌症研究總署（IARC）就曾經發出警告，「因肥胖而罹患癌症的人數不斷增加」，而且「女性發病的機率比男性高出將近三倍」。

（以上是《一天100秒，遠離骨質疏鬆：日本骨科名醫教你運動+食補，重獲績優骨》的內容節錄）

書名：《一天100秒，遠離骨質疏鬆：日本骨科名醫教你運動+食補，重獲績優骨》，作者：太田博明（時報出版提供）

作者：太田博明

被譽為「日本女性醫療第一人」。

國際醫療福祉大學臨床醫學研究中心教授、山王醫療中心女性醫療中心所長。醫學博士。1944年出生於東京，1970年於慶應義塾大學醫學系畢業，於美國拉霍亞免疫學研究所留學後，回國擔任慶應義塾大學婦產科講師．副教授、東京女子醫科大學婦產科主任教授，於2010年擔任現職。日本骨質疏鬆症學會前理事長、日本抗老化醫學會理事。

致力於女性的全人醫療，長年倡導預防醫療的重要性與Well-aging的理念。2015年獲頒日本骨質疏鬆症學會獎。

著有《骨質疏鬆照護全書》，監修《無論幾歲都能讓骨骼強韌》等書。

同時亦活躍於《全民家庭醫學》等電視節目。

日本骨科博士太田博明。（時報出版提供）

譯者：諾麗果

專職日文翻譯，曾為資深日文編輯，擁有十多年專業筆譯及口譯經驗，目前台灣及日本兩邊跑。譯有《百病起於寒》、《乾薑排寒》、《30天這樣吃！純天然發酵美人餐》及《卵巢呼吸法》（方舟文化）等書。

出版社：時報出版

《香港01》獲出版社授權轉載，標題為《香港01》編輯所擬。

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