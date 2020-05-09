浙江男奶茶當水飲　半年暴肥40公斤　腹痛入院抽出「豬油血漿」

不少港人是奶茶控，分分鐘每一餐都要配奶茶，但也要謹記飲得適量。內地浙江省一名29歲男子原本為運動高手，惟每天把奶茶當水飲，結果體重大增40公斤，腹痛送院後確診急性胰線炎，抽出來的血漿更呈奶白色，與豬油相差無幾。

內地浙江省一名29歲男子日前腹痛入院，確診急性胰腺炎和糖尿病，醫生指病因與愛喝奶茶和不運動的生活習慣有關。（資料圖片）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

據內媒報道，浙江省寧波市鄞州區29歲男子陳成（化名），過去是運動高手，每次運動完都會喝碳酸飲品或加冰的奶茶；直至半年前，他放棄運動的愛好，但喝奶茶的習慣變本加厲，一旦口渴就喝奶茶或飲料。不過，陳男最近體重大增40公斤，日前更出現腹痛和呼吸困難，故到鄞州人民醫院就診。

經醫院檢查，陳男確診急性胰腺炎和糖尿病，需轉入深切治療部，主診醫生姚麗娜指出，抽血結果發現其三酸甘油脂超出正常水平20多倍，總膽固醇水平則高4倍，「血漿竟是奶白色，像豬油一樣，可能是高血脂症引起的急性胰腺炎」，若沒有馬上治療並轉為重症胰腺炎，後果會不堪設想。

人體抽出的血漿和血小板原本應呈半透明金黃色（左），但醫生透露陳男的血漿為奶白色（右），像豬油一樣。圖為示意圖，非涉事病人相關圖片。（網上圖片）

陳成後來接受2次血液灌流，病情趨向穩定，可轉至普通病房。姚麗娜指，患者血液充滿油脂，與他愛喝奶茶和不運動的生活習慣有關；現時好喝的奶茶普遍高糖、高油、高熱量，與垃圾食物無異。

陳男腹痛入院後確診急性胰腺炎和糖尿病，需轉入深切治療部，並接受2次血液灌流。示意圖，非當事人。（Gettyimages／EyeEm）

她續稱，市面上奶茶加的奶精多由椰子油製成，經常飲用可致體重增加，加速體內製造膽固醇，血脂肪急速上升，形成血管硬化，並且容易有高血壓、糖尿病等，由於陳男半年前突然不再運動，導致代謝變慢，油脂和糖分囤積在脂肪組織和血液裏，引起高脂血症，令原本呈半透明金黃色的血漿和血小板變成奶白色。