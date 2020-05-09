美孚881呎單位3房改2房　要外傭瞓客廳儲物櫃　網民批刻薄冇人性

香港土地問題嚴峻，不少人都盡用每一寸空間。一個睇樓節目近日再度引起熱議，當中提及美孚一個881呎單位，將3房改成2房，讓一家四口加愛犬居住，但卻在客廳設置儲物櫃作外傭的睡房，網民忍不住批評「賤格刻薄」。

【外傭瞓客廳儲物櫃】飯廳設有3層儲物櫃，最下層是外傭「睡房」。（YouTube影片截圖）

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有線電視近日在其YouTube頻道上載節目《我要睇樓》其中一集，介紹一個位於美孚的私人屋苑881呎單位，雖然是2011年的節目，再次上載卻引起大量網民鬧爆。單位由一家四口、小狗及外傭居住，由於小朋友還小，屋主將3房設計變成2間套房，分別讓兩公婆及2位小朋友居住。

最令人熱議的則是設於客廳的外傭「睡房」！單位內的客廳設有雙人梳化、電視櫃及儲物櫃，甚至用落地玻璃間隔出一間書房，又預留空間日後擺放鋼琴。而飯廳則擺放飯枱及一個大型組合儲物櫃，儲物櫃分成三層，最上層是雜物櫃，中層是玻璃飾櫃，放有火車路軌模型，讓喜歡模型的爸爸「吃飯時可以看着」，而下層則是外傭的「睡房」。

↓↓↓ 「工人房」離譜設計逐格睇 ↓↓↓

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打開櫃門後會看到一道門簾，揭開就是外傭的睡床、一個小型置物櫃及風扇，整個下層儲物櫃的高度僅得半個人高。設計師解釋稱，因屋主跟外傭只是短期合約，不想刻意弄一個房間給她，如果將來外傭很快回鄉了，也可以將空間變回儲物空間。她還特別介紹櫃旁特別設置多格透氣位置，即使門關上，都不會讓工人過於悶熱。

↓↓↓單位其他設計 ↓↓↓

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不過這特色「工人房」設計引起熱議，網民紛紛留言批評戶主刻薄，「881呎都要工人瞓櫃底」、「狗就識尊重，工人姐姐就唔洗尊重」、「一張正式人瞓嘅床都冇，簡直虐待」，又批評儲物櫃根本不可能當作床，「入去張床要烏低身，重要得幾個呼吸窿，真係唔焗死都熱死」，直言這是「最欠缺人性設計年度冠軍」。