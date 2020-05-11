曾遭性侵被迫吸毒　台女想與獸父脫離關係　網紅律師：先照顧自己

編按：台灣一名女子自小被父親性侵，長大後在律師的幫助下將獸父起訴送進監獄。原本以為人生可以從新開始，卻又不斷遇上低潮，原本一直沒有聯繫的爸爸又突然找上門，更不斷問她要錢，走投無路之下終決定向網紅律師呂秋遠請教出路。

台女以為長大後可以開始新生活，但父親仍然再次出現。（GettyImages）

網友問題如下：

呂律師您好，不知可不可以幫忙，讓我脫離父女關係。這是30年前的事了，自小沒念什麼書，高中被迫離開家裡。父母離婚後，爸爸就把我帶去跟姑姑住。父親一年只回來幾次，只要回來就會要求幫我洗澡，在洗澡時就會要求我配合他，滿足他個人性慾。時而說都因爲我母親出軌，所以我要替母親償還，要我別抱怨更別告訴任何人，否則要我用命還。甚至被迫吸食毒品安非它命，因為一直害怕被殺害，所以不敢告訴任何人。

便從小學4年級一直到高職3年級，在他無數次的要求配合下，我終於忍不住了，因為在暑期某天被他載往公園性侵得逞，我再也無法忍受，我開始擔心會懷孕，並有一股想要自殺的念頭，後來有律師幫我，檢察官才把他起訴，他也被判刑確定，但是我當時曾經自殺過一次，只是沒死成。十幾年下來，我總算慢慢有一點積蓄，也開始做點生意，想要忘掉原生家庭，但是又因為夜市沒落，生活跌到谷底，也負債200萬。債總是要還，所以我開始去菜市場賣產品，沒有固定攤位，但是有天被逛市場的姑姑遇到，親戚要我原諒他，說他改邪歸正了，有一份固定的保全工作。他知道我在哪裡以後，不時就會找到菜市場來看我，而且竟然又開始跟我要錢。

台女自揭悲慘童年經歷，現時只想努力好好氐生活下去。（GettyImages）

開始我並不在意，但他竟然變成需索無度，買機車、做牙齒、父親節紅包、治裝生活費、簽賭賭債等等，我恍然大悟，我欠他了嗎？他憑什麼開口？他真的改邪歸正了嗎？這是親戚嗎？我不禁開始懷疑人生，我的200萬負債誰幫我還？就這樣，我又開始封鎖我的家人，我不需要他們，他們只是負擔。三年前，我去考了廚師執照，而且在餐廳當助手，竟然慢慢開始有了存款，結果，又因為武漢肺炎遭到減薪，我真的快活不下去了。今天接到姑姑用別人的電話打給我，我爸爸快死了，他女朋友一直要求我出面處理父親的住院治療費，跟他的生活費要協商怎麼分擔？我該怎麼辦？姑姑說社工在找我了！他要我出面處理父親的事，我該怎麼處理？

我為他分擔誰為我分擔？從小到大他從沒養育過我，而且還加害我、強姦我，在我心裡留下一輩子陰影，我還要做孝女一樣的對待他，我情何以堪，30年過去了，每每想到他的臉孔，我都還會在半夜作惡夢嚇醒，姑姑的一席話讓我再度失去生命力了，怎麼辦？一句好壞都是父親，我這輩子難道都沒得選擇嗎？誰來幫幫我？在我最堅強表面底下，其實是多麼的脆弱，有時覺得人生好累⋯好累⋯好累⋯活到現在還是一無是處，還要被道德綁架，我的上輩子到底是做了什麼孽？開始無法相信什麼叫天無絕人之路了。

謝謝您看了這一切不入流的言語，我真的不知道該如何脫離父女關係。我也沒有多餘的能力去承擔他的一切，謝謝呂律師看完，可否給我一點意見，我真的求助無門了。真的很想好好的活下去，但總是不盡人意。

呂秋遠提到疑遭性侵的女作家林奕含，她在三年前自殺身亡，認為網友的經歷同樣令人心疼。（林奕含@facebook）

呂秋遠回覆：

這位親愛的姊妹，很多人都會願意給你擁抱，特別是在林奕含過世三年後的這一天，你的遭遇令人心疼。容我給你一些建議，而且幫你想點辦法。

對不起，答案是不行，除非有人收養你。在收養之前，他永遠是你法律上的父親。父母子女的關係是這樣，當你未成年的時候，父母有保護教養小孩的義務，成年以後，當爸媽年老，名下無財產，你就有照顧他們的義務。如果不想照顧他們，有幾種可能的方法：

按圖看呂秋遠回覆與父母脫離關係方法↓↓↓

就你的情況而言，你爸符合第二種與第三種情況，所以依法你可以不必扶養他，但是，你得要到法院提出「免除扶養義務」的聲請，經法院裁定以後，你就可以不必扶養他。現在比較麻煩的問題在於，計算免除扶養義務的起點，是從法院裁定免除開始，換句話說，如果你爸或是社會局現在提出請求，對於已經發生的費用，你仍然要承擔。

法律上的建議談完了，簡單來說，除非別人想收養你，而且經法院裁定通過，你才可以脫離父女關係。如果要免除扶養義務，則要到法院聲請，通過以後，你就可以不扶養他，但是在那之前，你還是得要負責。那麼，其他的建議呢？

天，真的無絕人之路，因為你從16歲到現在，即使被禽獸這麼傷害，你也慢慢的活過來了。你創業、你失敗、你欠債、你還債，現在有一份不錯的工作，即使因為武漢肺炎減薪，也應該是暫時的，畢竟這時候大家都過得不好。這一陣子，我會建議你去看精神科醫師，或是做心理諮商，因為你始終沒有好好照顧自己，只是把傷口掩蓋起來，這需要一點時間。被性侵害，不是你的錯，你被禽獸咬一口，不代表你的人生有醜陋的缺角，就算是缺角，那也是人生跌跌撞撞的傷，你需要好好的跟16歲的自己對話，告訴她：「你已經很努力了，我對得起你。」

人生，除了生死，都是擦傷，你要堅強的面對這一切，花會再開，天會再亮。

（文章標題由《香港01》編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表《香港01》立場。）