疑不滿被指煮餸味太濃要重做　西安噁心廚師吐口水「加料」

陝西省西安市一名姓鄭男子周日（10日）與家人及朋友前往餐館用膳，因覺得其中一碟餸菜味道太濃，故重點，然而端上枱時卻被發現內有煙頭，鄭先生要求查看閉路電視弄個明白，豈料畫面顯示廚師竟吐口水「加料」；其後西安市雁塔區市場監管局下令涉事店舖即時停業，並罰款10萬人民幣（約10.9萬港元）。

事發在西安市城南城市立方5樓的蘇福記川菜館，鄭先生當日覺得其中一道點給孩子吃的燴菜味道太濃，於是重點。鄭先生稱：「服務員說味道重了的話，讓廚師重新做，過了一會兒，重新上了一份燴菜，正吃着，發現裏面有個煙頭。」

鄭先生向侍應投訴，對方指可能是有人不小心把煙頭掉了落去，願把燴菜退回；惟鄭先生懷疑是廚師不想做，故意丟煙頭，遂要求查看廚房的閉路電視，結果發現廚師不但無戴口罩，其中一人更向鑊中餸菜吐口水。

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涉事分店營業許可證或遭吊銷

廚房閉路電視拍到，幾名廚師工作時均沒有戴口罩，而其中一人突然彎腰向餸菜吐口水。有員工表示，姓王的涉事22歲廚師聲稱近日喉嚨不適，「聞到油煙味不舒服就吐了口水」，且強調是「吐在了地上」。不過，鄭先生不認同店對方的解釋，「監控能說明一切，太沒職業道德了」。

事件曝光後網民紛留言，「太過惡劣，這種人終身不能從事廚師行業」、「再也不去蘇福記吃飯了」、「心理到底有多陰暗，還是自己在家做飯吃得放心」、「這絕對是故意的，疫情尚未結束，可以治他的罪。」

當地傳媒報道，蘇福記集團在西安約有32間分店。該集團周一（11日）就事件公開道歉，稱會加強員工安全培訓，「將全力配合執法部門調查，給公眾一個真相，對當事人及當時店面管理層作出嚴肅處理」。雁塔區市場監管部門表示，已下令涉事食店停業整頓，並擬處以10萬元罰款，以及吊銷有關分店的營業許可證。