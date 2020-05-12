馬來西亞百貨公司封鎖2個月後開業　驚見皮革手袋鞋子全發霉

新冠肺炎疫情下，馬來西亞政府早前發出行動管制令，大部分商店都要停業，近日各商店將逐步解封，不過，有網民率先去購物中心卻發現驚人的一幕，原來由於長時間封鎖，購物中心內的皮革產品出現發霉的情況，畫面相當嚇人。

一間服裝店內出售的多款皮具製品，包括公事包、手袋、皮鞋都出現發霉的情況。（沙巴新鮮事fb圖片）

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Facebook專頁「沙巴新鲜事」貼出在沙巴州的亞庇曙光商場美羅百貨（KK Metrojaya Suria Saba）拍攝的圖片，表示「去shopping 要注意一下哦」。圖中可見，經過長時候的封鎖，一間服裝店內出售的多款皮具製品，包括公事包、手袋、皮鞋都出現發霉的情況，而且發霉得非常嚴重，整個包包都出現一點點又白又黃的霉菌，讓人看得毛骨悚然。

不少網民看過照片段都紛紛表示驚訝，「為什麼會變成這樣呢，濕氣重還是中毒」，有人估計由於停業多時，冷氣關閉令室內氣溫上升加上空氣不流通，有利霉菌生長，才導致這樣的狀況；亦有網民笑言「悶到長菇」、「選一個做你的生日禮物」

銀包都出現發霉的情況。（沙巴新鮮事fb圖片）

馬來西亞媒體《詩華日報》報道，美羅百貨證實這些照片是他們其中一個專櫃的商品。他們強調，照片是他們準備要重新開張前，在商場內部所發現的情況。經理陳卿偉指，「畢竟百貨公司已經休業50多天，加上這些商品在百貨休業之前就已經被很多顧客碰觸過，接觸到人體的許多微生物，因此會發霉純屬自然現象」。美羅百貨預計在本月13日重新營業，已清除受損的商品，專櫃也已經過消毒，希望顧客可以安心消費。