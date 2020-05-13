肥仔潛力股！236磅韓團成員撇88磅變爆肌型男　煉成震撼冰塊腹肌

肥仔根本就是潛力股！韓國樂團South Club成員李東漌近日在Instagram上載一組「爆肌型男是如何煉成」的照片，只見前幾張展示其六舊腹肌，但拉後一看，原來擁有這完美身材之前，他曾是重達107公斤（約236磅）的大胖子，網民看完照片之後都驚嘆「好勵志的故事」。

【韓團成員由肥仔變爆肌型男】韓國樂團South Club成員李東漌盡騷爆肌身材，但原來他曾是一個大肥仔。（ig「ddung_dd」圖片）

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23歲的南太鉉樂隊鼓手李東漌，在IG 上載一系列健美寫真，只見帥氣的他隨意披上西裝褸，但藏不住那一看就知鍛鍊有成的胸肌，和線條分明的六舊腹肌。不過最令人震驚的是，李東漌以前還是胖子時期的照片，雖然當時鼻子仍高高的，但臉型則是一個圓圓的球體，眼睛被肥肉擠得只有一條線，最多只稱得上可愛，距離現在的型男形象爭得太遠。

他在帖文中表示，自己從沒夢想過可以擁有這身材，「說完美又很尷尬，但我學會了如何在訓練中堅持不懈」，又指自小都是個胖子，一直沒有減肥，「現在的經歷讓我為自己感到更自豪」。

↓↓↓ 爆肌型男是如何煉成 ↓↓↓

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李東漌早前受訪時曾自爆最高峰曾達到107 公斤（約236磅），去年開始積極靠運動減肥，再搭配營養師的建議，改變飲食習慣，雖然開始時很辛苦，一運動就喘着氣，但靠着堅持和毅力，成功甩掉 40 公斤（約88磅）肥肉，目前則維持在70公斤（約154磅）左右。