【罕見意外】Tesla Model 3軚盤鬆脫僅電線連接　廠方：無上螺絲

Tesla股價近月再度挑戰高位，不過剛剛出了新車的用家卻發生難以置信的意外！英國一名男子近日駕駛一部行車里數不足1000公里的Tesla Model 3新車回家，不過在路程快將完結的時候，軚盤竟然整個鬆脫出來，只有電線勉強連接，嚇得車主目瞪口呆。車主之後馬上將車送回車廠維修，Tesla廠方確認軚盤沒有扭上螺絲，相關部門正在進行全面調查。

圖阿塔拉（Jason Tuatara）於上月尾在自己的twitter上載照片，可見一部汽車的軚盤甩了出來，中間只連着電線。（twitter「JasonTuatara」圖片）

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圖阿塔拉（Jason Tuatara）上月尾在自己的twitter上載照片，可見一部汽車的軚盤甩了出來，中間只連着電線，更要用兩隻手托住，他問「這件事怎麼會發生在Tesla，世界上最安全的車上？」他亦標籤了Tesla的CEO馬斯克（Elon Musk），說他的軚盤跌了出來，擔心其他的車都會發生一樣的事，問「可以調查一下這件事為什麼發生在只有1個月車齡的車上嗎？」同時呼籲其他車主都檢查他們的車。

圖阿塔拉接受外媒訪問時透露，他早在去年9月已經訂購新車，而且早在8年前已經想擁有一部Tesla私家車，不過新車的付運日期一再延遲，直至3月20日才收到新車。圖阿塔拉說因為疫情關係鮮有外出，所以新車到埗之後只開了大約340里（約547公里），說到這裏就覺得原來他一直都處於危險之中，特別是他還載過他的侄子和侄女。

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發生軚盤甩出事故的當天由圖阿塔拉的妻子開車，她開了大約20里（約32公里）後就出事，幸運的是軚盤甩出來的時候，她已經回到家。圖阿塔拉如果不是親眼看到也不敢相信會發生這樣的事。

圖阿塔拉之後聯絡上Tesla，對方也對這樣的意外覺得驚訝，亦指未曾發生過類似的事。約個半小時後，圖阿塔拉的車就被收走維修，並借了一部Jaguar（捷豹）汽車給他。車輛翌日就完成維修並送回給他，軚盤已經安裝穩妥。Tesla向圖阿塔拉確認汽車軚盤後面沒有扭上螺絲，正了解生產過程中發生什麼問題，同時英國相關安全部門正進行全面調查。

圖阿塔拉雖然仍然認為Tesla是英國最安全的汽車，亦覺得事件不可能再發生，但信心已經受到動搖，「我真的覺得很失望」。

報道提到，Tesla Model 3過去收到不少車主投訴，指汽車有嚴重的品質問題。英國消費者報告（Consumer Reports）在去年11月更廢除了他們對該款車的推薦，「因為有成員發現車款有多個問題，包括車身硬件，例如油漆及車身修整問題」。不過Tesla方面就反駁稱，他們已經明顯改善Model 3的出品水平以回應車主的投訴，過去有認真處理客戶的意見而且會迅速回應。

（綜合）

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