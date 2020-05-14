楊冪拍劇驚現手機低炒險洩春光　網民震怒　呢班偷拍者猖狂有原因

明星活在鏡頭下，但他們也有尊嚴私隠。內地演員楊冪日前下車被低炒偷拍照片瘋傳，當時身穿超短褲的她走過時，四周突現眾多手機拍攝，連地上也詭異地出現拍攝者，事後有人把楊冪險洩春光照片放上網，事後掀出偷拍者實為在片場橫行已久的「粉絲代拍」，引來網民狂轟劇組保護不力，籲把他們趕出去。

微博瘋傳楊冪上樓梯被偷拍的照片，可見有人刻意低炒，用心不良。（微博圖片）

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內地粉絲瘋狂追星，更衍生代拍這新興職業，意指在各種場合拍攝明星再高價轉售的人員，明星們縱感困擾，為免被拍下黑臉只能啞忍，劇組也當成免費宣傳，一般不作干預，令他們愈趨過份，更爭相希望拍得爆炸性照片，以求獲利。

最新的受害人為楊冪，正和陳偉霆拍攝內地劇《斛珠夫人》的她，日前下車時疑趕往開工衝上樓梯，四周突現大量人士以手機拍攝，當中更包括貼近地面伸出的詭異之手，以低炒角度拍攝身穿長大衣超短褲的楊冪，楊冪未有理會匆匆而過。

沒料事後微博卻出現當時低炒拍攝的照片更被瘋傳，雖說拍攝楊冪但照片中根本拍不到樣子，只見短褲下長腿盡現，敏感部位也若隱若現幾乎走光，令網民震怒，直斥拍攝者無品惡意，猶如對楊冪的性騷擾，幸當時她穿的是褲子非裙子，直呼劇組保護不力，要求把這班人趕出去。

楊冪正和陳偉霆拍攝內地劇《斛珠夫人》。（微博照片）

劇組官方微博其後發聲明，指代拍者屢次破壞維護用品，甚至以惡意視角偷拍，嚴重干擾了演員與劇組的正常拍攝，呼籲大家理智追星，楊冪所屬工作室嘉行傳媒轉發聲明，亦指望大家注重自身與他人安全，拒絕代拍偷拍、買賣路透信息等行為。