AV女優極誇身材疑造假　田中瞳曬X光照闢謠　網民發現更驚人真相

155公分的AV女優Hitomi（田中瞳）2007年以寫真女星身分出道，隔年改名轉戰AV界，2014年從原先的J罩杯增至O罩杯，再度引發討論，至今仍有不少聲浪質疑她的胸部是假的，日前她PO出「乳房透視照」驗明正身，近距離特寫完整呈現尺寸，讓人驚訝不已。

Hitomi身材極誇非隆胸？點圖看X光照及IG美照▼▼▼

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Hitomi出道以來飽受隆乳謠言困擾，日前她大動作澄清，特地去拍了一張胸部的X光照，照片中完整透視乳房內的組織，確定裡面沒有任何的填充品或是異物，且形狀渾圓飽滿，證實自己的胸部是100％的真品，更寫道：「這是我的胸部，像假的嗎？如果覺得是，那請你去看醫生，我已經懶得再解釋了。」

田中瞳拍胸部X光。（IG截圖）

照片曝光後，不少網友大讚Hitomi作風坦蕩霸氣，引起一片正面好評，事實上，她2014年才宣布增長成O罩杯，最近有眼尖網友發現她的胸部疑似又長大了，目測介於P至Q罩杯之間，導致她的身材比例顯得相當怪異，這一切全是因為她罹患一種叫做巨乳症的疾病，胸部才會不斷長大。

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