小朋友公園玩用圍封膠帶纏頸　外傭結伴玩電話懶理險釀意外

為了工作，不少家長只能將孩子交予家人或外傭照顧，然而要找到「信得過」的照顧者並不容易。有網民日前發現，有外傭帶同少主到公園玩耍時，竟任由他們把玩用作封閉遊樂設施的膠帶，甚至曾將膠帶纏頸，自己則坐於長椅上玩電話，目擊過程的樓主擔心會引發意外，遂拍下照片希望小孩的父母有機會見到。

有網民日前目擊有小朋友於公園把玩用作封閉遊樂設施的膠帶，甚至曾將膠帶纏頸，而負責照顧他們的外傭卻未有理會。（fb群組「大圍友聯盟」圖片）

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該網民日前於facebook群組「大圍友聯盟」發文，指周一（11日）於大圍田心邨見到兩名外傭帶同兩名小朋友到邨內一公園玩耍。現場有多條用作封閉遊樂設施的紅白色膠帶，兩名小朋友好奇下，分別坐在地上把玩膠帶，甚至作出膠帶纏頸的動作。

相中可見，兩名小孩分別拿起膠帶，男童更將膠帶纏於頸上，並拿着兩邊末端往外拉；另一女童則將膠帶環於頸上，坐在地上把玩纏於鐵柱的膠帶。樓主稱，兩名外傭看到小孩的危險行為時未有理會或喝止，反而繼續「棟高隻腳喺凳喺度講電話」，形容「小朋友就好似街童咁」。

樓主分享相片後直指，希望涉事小孩的父母能得悉事件，並禁止姐姐再帶小孩到公園，擔心下次或會因疏忽照顧而釀成意外，「姐姐根本唔會理佢哋！小朋友走咗去第二度，或者俾人帶走咗，其實都唔會有人知」。

目擊事件的樓主稱，兩名外傭看到小孩作出危險動作仍未有理會，只顧「棟高隻腳」玩電話。（fb群組「大圍友聯盟」圖片）

帖文引來網民熱議，有人直指小朋友的行為極危險，一不小心隨時可窒息，認為涉事外傭未有盡責，「工人唔理好易出事，眼見條繩已經箍落條頸度」、「咁危險，小朋友好似拿封鎖帶 箍頸喎，出咗事點算？這個姐姐安全意識太低，點放心交給她吖」。