健身室沐浴露驚見8隻反肚曱甴　連登仔沖完涼先發現：個身痕痕哋

新冠肺炎（COVID-19）疫情放緩，政府月初宣布放寬限聚令，同時在有條件下批准美容院、健身室等公共場所重開，不過有健身中心似乎未有做好衛生。有連登網民發文指，早前於一健身中心運動後洗澡，使用中心提供的沐浴露後發現樽內有黑影，原以為是毛毛蟲，一開蓋竟見到8隻曱甴淨屍，嚇人畫面令他即時投訴，並稱事後回想「個身仲痕痕哋」。

有連登網民在健身中心洗澡後，發現中心提供的沐浴露內有多隻曱甴。（連登討論區圖片）

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該名連登網民早前發文，指早前到健身中心做運動後滿身大汗，打算於公用浴室洗澡才離開，正當他用完健身中心提供的沐浴露，便發現盛載沐浴露的透明膠樽內「有啲嘢半浮不沉」。起初他以為有毛毛蟲瓹咗入去，沒料查看時即看到恐怖畫面。

樓主打開沐浴露樽蓋時，驚見多達7隻已反肚的曱甴「浮屍」，另有一隻則半沉於沐浴露內，令他嚇得「爆粗」直呼：「我都數唔X到有幾多隻呀！」他指過往曾就中心的衛生情況投訴，惟一直沒有改善，「次次都話會抹會抹」。事後他即時到另一格浴室再洗澡，卻不幸再發現曱甴，氣得直指「要返去消毒呀」。

他又指，涉事健身中心一向衛生欠佳，「已經唔係第一日嘅事，間間centre，不論做緊尖（gym）、吹緊頭，基本上都唔難發現有曱甴爬下爬下，我諗係會員都已經見慣不怪」，惟沒料到停業後重開，衛生不但沒改善，反而變得更差，「無開一個幾月就搞成咁，你班sales仲有無面叫人續約呀」。

帖文震撼網民，不少人看過相片直指恐怖及嘔心，「點解差到咁仲有人會去」、「好嘔心，我仲係用佢沐浴露，睇嚟要用私伙」、「我試過一次唧出嚟，有浸尿味，洗手洗到就甩皮」。

另有網民揶揄稱「就係消咗毒，所以曱甴先死晒，唔係全部都生勾勾，喺你沖涼嗰陣爬」、「「幫你補充蛋白質呀，口服都唔夠，要外敷埋㗎嘛」。

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