裝修實例｜西半山恆柏園1700呎複式3房　130萬營造輕歐式現代華麗

文：裝修佬 曾幾何時，你幻想過自己住在歐洲貴族的家裡？究竟置身歐式建築是怎樣的感受？今日裝修佬帶大家參觀西半山恆柏園一個採用輕歐式設計風格的1700呎單位，體驗現代優雅華麗的家居！

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單位基本資料：

西半山恆柏園／實用1700呎／三房／工程費用約130萬／居住人數2大

設計師指出今次設計以帶有現代感的歐式風格，所以用白色為主色，營造乾淨企理的優雅感。燈光上設計上，由於歐式多使用壁燈和吊燈，所以設計師沒有選用燈槽，而是以壁燈和吊燈為主要光源，配合小量盒仔燈補充光線，帶出歐式家居的氣質。

歐洲天氣寒冷，幾乎每家每戶都會有暖爐火爐，火爐便成了歐式家居的特色。設計師在客廳的電視下面加設假火暖爐，搖曳的紫光為家居起了作裝飾作用，同時也兼備冬天暖爐的效果。

梳化與餐桌都是採用帶有不同紋路歐式傢俬，但由於要增添現代感，以簡約的歐式線條為主，如簡單的絨面釘扣餐桌椅，麻花花紋圍邊雲石飯桌等，感覺不會過於華麗繁重，帶出現代輕歐式。

為營造歐洲家居風格，客廳設有假火暖爐，不但起到裝飾作用，也兼備暖爐的實用效果。（裝修佬提供）

廚房設計：白色為主營造明亮通爽空間

開放式廚房櫃面全用白色，營造明亮通爽的料理空間。廚房中間加設了歐洲家居常見的中島，劃分廚房與客廳區域，同時戶主兩人可以坐在中島旁享受輕便晚餐的時光。

廚房的背牆使用了雲石紋長條磁磚，配合著雲石紋檯面，帶出高貴和古典歐洲貴族感。

業主喜歡品嚐美酒，因此少不了品酒的空間。廚房側的半開放式吧檯區放置深色酒櫃，營造沉穩的氛圍。加上及腰雲石檯，雲石檯下藏地燈，配搭銅色金屬高椅，增添情調。

樓梯設計：啡木扶手配黑色鐵欄富現代優雅感

吧檯旁就是通往上層的樓梯，設計師覺得原裝樓梯與歐式風格相配合，保留了原有形態，把啡色木扶手及鐵欄翻新成黑色，加強了現代優雅的感覺。沿著樓梯上去，牆身挖空了一個個方形並加上射燈，讓業主可以放置藝術品。

抬頭看見一扇向內側打開的木質百葉窗，打開啡色的百葉窗，陽光照射進屋內，彷佛吹來陣陣涼風。木質百葉窗是外國常見的款式，由於普通鋁窗與歐式風格不太配襯，設計師便在這裡及洗手間再加上了木質百葉窗，加增異國的氣息。

來到主人房，深木色地板上放置著擁有深灰簇絨床頭板的大床，把沉穩的感覺從地面視覺過渡到牆身上，然後利用淺灰色牆身增加了寢室的柔和感，帶出睡房沉靜而柔和的氛圍。

淋浴位置外露一條L型粗水管，設計師為了美觀，把它直管埋進牆內，餘下的橫管鋪設弧型紙皮石，形成了一個座位。（裝修佬提供）

浴室設計：深色牆配白色用具觀感平衡

白色玻璃趟門之後是主人房的浴室，牆身使用深色磁磚，因此在用具方面則以白色為主達到觀感平衝，白色的花線洗手檯和化妝檯上配雲石檯面，盡現豪華的質感。

淋浴位置也內藏心思，原本該位置外露一條L型粗水管，設計師為了美觀，把它直管埋進牆內，餘下的橫管鋪設弧型紙皮石，形成了一個座位。另一方面，淋浴間黑色牆身，為了增加情調，設計師在牆身雲石挖空加燈，光線向地下照射，獨立式浴缸同樣加有地燈，有如豪華酒店的浴室設計。

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作者簡介： 裝修佬是家居裝修奇難雜症專家，希望透過文章分享及網上互動，解答巿民各式裝修難題，改變大眾對裝修方式和置家理念。

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