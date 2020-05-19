黑仔男口罩被健身教練坐到正　還遭MMA式連摑11巴致耳膜穿窿

除口罩做運動竟帶來無妄之災！杭州男日前到健身中心除下口罩做運動，其後發現自己的口罩被場內健身教練坐到正，他拒絕拾回掉到地上的口罩，沒料激起該健身教練怒火，阻止他離開還連摑他頭部11下，最終被打男子報警並求醫，診斷後發現耳膜穿窿，打人者則已被捕。

好好的去健身，沒料竟因一個口罩被打。（1818黄金眼片段截圖）

閉路電視直擊：黑衣男打人過程全紀錄！

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事件發生在本月14日，被打的「小宋」到杭州一間健身中心做運動，他指當時除下口罩使用跑步機，口罩連同其手機、會員卡等同放在近窗台位置，他後來發現有健身教練坐在其口罩上，他請對方挪開惟已坐到正，受不了口罩被別人屁股坐過的他，沒有拾回掉在地上的口罩，就轉身離開。

小宋指他當時幾乎已下扶手梯，惟坐其口罩的教練追至叫他走到無閉路拍到的角落，他堅拒後，對方就在扶手梯口怒打他，又拳打又連摑他11下，令他措手不及，其間一度有多名教練圍觀，惟他們都沒有即時阻止，小宋被打後脫身，匆匆走人再報警。

據其提供的閉路電視片段可見，穿黑衣十分大隻的健身教練一度想帶小宋離開扶手梯範圍，小宋不從後，健身教練先放下手機在旁邊，突然轉身出手怒打小宋，小宋毫無還擊之力，之後4名黑衣人掩至，惟他們只圍着旁邊沒即時出手阻止，眼看打人者連擊小宋頭部多下，才有人輕輕推開打人者。

小宋事後報警並投訴，惟健身中心的店長態度敷衍只稱要休息會盡快處理。事後小宋持續耳鳴，到醫院檢查後發現，出現聽力洞退和鼓膜穿洞，極為生氣的他批評「我交了錢健身，被私人教練打，其他人還要如看戲一般」，而事後健身中心也沒一句道歉。

涉事健身中心其後解釋，打人事件不在健身中心內發生，而打人者雖為中心教練但當時已下班，即屬其私人時間，指需時了解才能回應。據中心門外介紹，該名教練的運動格言是「自律給我自由」，對比其沒有自律的行為，可說十分諷刺，而他也要為其暴行付出代價，事後已被警方拘捕。

網民怒轟健身中心和打人者一樣離譜，而健身中心更明顯不負責任，店長的所謂回應更是垃圾，不少人都同情小宋，直言如是自己也無法接受所戴口罩被別人屁股觸碰，惟因這樣被打甚至傷及聽覺，可說十分無辜。