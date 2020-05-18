網約車接客驚聞行李箱傳怪聲　被困女孩急叫：叔叔報警

遇人不淑隨時出事！成都有網約車司機日前接載男乘客，對方攜大型行李箱上車，沒料行李箱突傳怪聲，細聽發現有女孩被困呼救，他迫令乘客打開救人兼報警，後揭發原來男子向前女友索錢不果擬拘禁對方，幸遇機警司機才脫險。

有網約車司機接客時，意外救了被困行李箱的女孩，事後向傳媒講述當時情況。（《梨視頻片段截圖》）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

內地傳媒報道，事發在本月15日，成都網約車司機意外揭破一宗擄人案件。他受訪時稱接到一個帶有大型行李箱的男乘客，上車時他聽到女孩子在叫，即時要求男乘客打開行李，被困女生一見到他即時大叫「叔叔報警」。

他正想報警時，男乘客趁機逃跑，他追足兩條街也追不到，只能返回待警方處理。獲救女子坐在車內情緒激動，掩着面不停哭叫，司機和好心途人都上前安慰，告訴她已沒事。

同場加映：恐怖男友入屋大報復！

+ 15 + 14 + 13

成都公安接報調查，事後公布涉事21歲男子和被困25歲女生為前男女朋友，早前男子闖入女生居所索錢，遭女生拒絕，男子其後再逼她走入行李箱，原想把女生轉到其他地方繼續拘禁，沒料事敗被捕，警方現時仍在調查中。

不少網民都稱被困女生大命，直指如沒有機警司機，其下場堪虞。有人認為涉事前男友行為嚴重，情節如拐賣人口，不能單純以感情糾紛論斷，望當局從嚴處理。