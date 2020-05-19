外傭抱4個月大BB玩倒豎蔥　港媽嚇破膽：個半月我就炒咗

不少僱主均指聘請外傭猶如一場賭博，請到好幫手當然幸運，但若請到表現不佳的姐姐隨時一肚氣。有港媽嬲爆發文，指首次聘請外傭照顧初生嬰兒，但外傭竟抱起4個月大的嬰兒「倒豎蔥」，擔心對孩子腦部發展有害，加上該名姐姐情緒起伏大，家務也做不好，故聘請個半月後極速決定「炒魷」。

有港媽指外傭抱起4個月大的嬰兒「倒豎蔥」，擔心對孩子腦部發展有害，故嬲爆即炒。（fb群組「外傭僱主必看新聞訊息」圖片）

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該名港媽於facebook群組「外傭僱主必看新聞訊息」發文，指約個半月前聘請了一名年約40歲的外傭，負責家務及照顧4個月大兒子，不過對方表現卻令她非常不滿，早前更因一個「湊仔」動作，讓她決心解僱姐姐。

她貼出姐姐在家照顧孩子的閉路電視片段截圖，指對方對待嬰兒的手法粗魯，「4個月大人仔畀佢舞來舞去倒豎蔥」，相中可見姐姐抱起嬰兒高舉，令嬰兒的頭部向下，更疑似低過雙腳。她看過片段感到非常心痛，然而不敢即時責怪姐姐，擔心對方作出更激行為「報復」，「好心痛㗎真係，又唔敢出聲，驚佢發癲」。

港媽又大呻，該名外傭平日處理家頭細務也表現欠佳，形容她「做嘢6折完成度，唔鍾意亦唔願意學煮飯，公主病要我照顧埋佢」，而照顧孩子時也沒有注意衛生，「沖奶唔洗手、餵奶亦無心機，餐餐餵剩30-60ml」。不過這些也非最嚴重的問題，港媽指姐姐情緒起伏極大，「成日喊、發呆然後又突然hyper」，故即使對方僅工作個半月，她亦決定要即時解僱，「真心希望唔會有下一個苦主」。

不少網民看過姐姐抱嬰兒的相片均表示其動作非常危險，直指有機會危害嬰兒腦部，甚至構成虐兒，建議她報警處理，「咁樣舞個b唔係虐待係乜！睇到好嬲」、「4個月大BB骨骼軟，好易整親頸椎，真係唔識帶BB一早要換人，咪害人害物」、「呢啲一定要報警，可以影響個b一世，放生佢即係害其他家庭」。

根據衛生署資料，搖盪嬰兒綜合症（Shaken Baby Syndrome – SBS）是指嬰兒頭部受到激烈的搖盪，或是在搖盪過程中頭部受到碰撞而所造成的傷害，香港每年約有10至20宗個案。由於嬰兒頸部肌肉非常軟弱，加上他們的頭部與身體比例比兒童及成人為高，故頭部會較易受傷。如嬰兒的頭部遭嚴重搖盪，腦內脆弱的組織會晃來晃去，腦或眼底的微絲血管亦會破裂，進而導致腦細胞受損。

網民發現有外傭任由少主把玩圍封公園的膠帶，更作出纏頸動作：

有網民日前目擊有小朋友於公園把玩用作封閉遊樂設施的膠帶，甚至曾將膠帶纏頸，而負責照顧他們的外傭卻未有理會。（fb群組「大圍友聯盟」圖片）