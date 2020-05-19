波鞋「黑點記號」原來同摩斯密碼無關！　23歲男落網自揭背後意思

台灣有女學生發現放於家門前的波鞋兩個月來連環被畫上黑點記號，一查摩斯密碼竟發現黑點疑為「Hi」的意思，發文抱怨後更揭發其他「受害者」全為女生，並從閉路電視片段中看到一名疑似擅闖他人居所的可疑男子。當地警方接報追查後，昨日將「畫鞋怪男」拘捕，男子對畫黑點行為直認不諱，稱在鞋子留「黑點記號」全因好玩，黑點是標示鞋子尺寸的記號。

台灣有女學生發現自己的球鞋兩個月來多次被人刻意畫上黑點記號，連新買白鞋也遭殃。（Dcard討論區圖片）

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早前有居於台中的女生於討論區發文，稱放在家門前的淺色波鞋均被畫上5至7個黑點記號，有時在鞋的側邊，有時則在鞋底，而且難以洗掉。帖文引來討論，揭發區內多名女生遇上同樣情況，台女翻查摩斯密碼對應表，懷疑黑點代表「Hi」的意思，加上區內發現可疑人士曾嘗試於半夜進入大廈，她以為遇上變態男，遂報警求助。

台中警方接報後成立專案小組調查，翻查區內閉路電視片段，揭發本月7日凌晨，一男子被拍到嘗試進入當地一幢大廈，到門口前更刻意拉好口罩疑似隱藏身分，惟因大廈大門已關好，令他無法進入。警方交叉比對片段後，鎖定涉案男子身份，昨日以涉嫌毀損和侵入住宅罪將其拘捕。

台灣警方經追查，昨拘捕「畫鞋怪男」，男子供出黑點記號的意思。（聯合報影片截圖）

被捕23歲已婚男子姓林，居於距離涉事沙鹿靜宜商圈20公里外的石岡區，他向警員坦承犯案，警方亦起獲作案時所穿衣物、油性筆及涉事大廈的大門感應磁扣。男子表示，他持磁扣進入大廈，並按居民鞋舌上標示的鞋子尺寸，以油性筆從左至右畫上黑點記號，如2點加3點就是代表23號鞋，1點則代表半碼。

男子表示，本月7日他想進入大廈時，因磁扣感應異常未能開門作罷，承認曾於其他大廈未關好大門時闖入犯案。他表示，畫鞋行為純粹出於惡作劇及好玩之意，與「受害人」猜想的摩斯密碼無關，亦無針對特定人士或鞋款。

有網民認為，被捕男子的解釋有疑點，認為「惡作劇」的說法只是避重就輕，背後或有其他原因。警方則表示，男子曾進入涉案大廈好幾次，如要犯案理應早已下手，故暫時相信男子的說法，同時正積極調查案件是否還有其他受害人。