《紅VAN》台灣版？台網民深夜迷路遇詭異隧道　裡面竟有「人」住

台灣各縣市都有屬於自己的街景，不過有時在騎車或開車時偶爾還是會看到許多奇特的景象。日前就有一名網友在PTT中PO文提到，他去朋友家附近吃完宵夜後要回家時，因為不熟路況，所以跑到一堆很難走的小路上，但車騎著騎著卻剛好看到一個詭異的藍光涵洞，而不走涵洞的話就得繞路，因此讓他相當猶豫到底該不該騎過去。

相關圖輯：水龍頭傳陣陣異味 揭頂樓水箱藏大量排泄物 台網民：全棟日日用（點圖放大▼▼▼）

+ 3 + 2

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

原PO在文中表示，自己去朋友家附近吃完宵夜後要回家，但是因為他對附近的路不是很熟悉，所以一直騎到一堆很難走的小路上，最後只好用google map查詢回家的方位，但沒想到竟在騎車的途中看到一個「詭異涵洞」，而要是不走涵洞的話，就得繞一大段路，由於涵洞的外觀看起來相當陰森，又透露著藍光，因此讓原PO不禁直呼「好像通往另一個世界的路，遇到這種涵洞要騎過去嗎？」

詭異「藍光隧道」到底係咩？點圖看網民點樣講↓↓↓

+ 7 + 6 + 5

相關圖輯：台男發燒發足三星期 流鼻水竟有怪味 醫生揭恐怖真相：是腦漿

+ 9 + 8 + 7

延伸閱讀：

他誤看一顆西瓜6元慘被老闆「轟走」 網：這手法好幾年了

女朝聖咖啡廳擅自「同框」臨桌蛋糕 網傻眼：買不起還想炫耀

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

立刻Like！讚好《01熱話》：