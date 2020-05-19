76歲婆婆執足一日紙皮　將辛苦錢全捐慈善機構感動網民：心中富有

「錢嘅嘢，帶唔得落棺材嘅！」現實教人賺得一蚊得一蚊，在不少人眼中錢從來不嫌多，不過一位拾紙皮婆婆就展示了何謂「心中富有」。關注拾荒者機構「新福事工協會拾平台」在facebook專頁分享一則好人好事，指一位76歲婆婆拾取一整日紙皮只換來48元，但她並沒有私自享用，反而希望能捐給各個慈善機構，令職員非常感動。

一位76歲婆婆拾取紙皮只換來48元，但她竟儲起來捐給各個慈善機構，令職員非常感動。（新福事工協會拾平台授權圖片）

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拾平台在facebook專頁發文，指76歲張婆婆來到回收車賣紙皮，她將整架紙皮車過電子磅時，螢幕顯示接近98公斤重，扣除手推車原本的20公斤，最後只換來手上的48元。張婆婆其後坐在回收車旁邊的摺凳休息，又嘆「呢車紙執咗成日㗎喇！」，並與職員聊起天來。

職員一問之下，發現張婆婆執紙皮得來的錢，不是留給自用，竟然是捐給其他慈善機構，「我有收到佢哋啲感謝信㗎！」她又分享自己的金錢觀，令職員更為感動，並引用徐小鳳的經典舊歌《隨想曲》的一句歌詞讚揚婆婆，「渴望是心中富有，名和利不刻意追求」。

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帖文引起網上熱議，很多網民都紛紛留言感謝婆婆的善心，「向婆婆致敬」、「畀婆婆感動了，好洋蔥」，又指她完美演釋了「人到無慾無求，施比受更有福！」